OpenGate Capital sigla un accordo vincolante per la dismissione di Fiven

LOS ANGELES e PARIGI--(BUSINESS WIRE)--OpenGate Capital (“OpenGate”), una società globale di private equity, oggi ha annunciato di avere siglato un accordo vincolante per la cessione di Fiven, uno dei principali produttori internazionali di carburo di silicio (“SiC”), a Kymera International, una società del portafoglio di Palladium Equity Partners, LLC. I termini dell’accordo non sono stati comunicati.

OpenGate ha rilevato Fiven nel 2019 quando questo business è stato dismesso da Saint-Gobain.

Le polveri e i granuli di SiC prodotti da Fiven offrono proprietà uniche di durezza, resistenza termica e conduttività, resistenza all’usura e inerzia chimica. I prodotti Fiven vengono venduti a una varietà di clienti in Europa, Sud America e Nord America per l’utilizzo in una vasta gamma di applicazioni – metallurgia, materiali refrattari, abrasivi, filtraggio e materiali ceramici avanzati. Fiven vanta una rete globale di stabilimenti di produzione – in Norvegia, Belgio e Brasile – e ha sede centrale a Oslo, Norvegia.

L’operazione è soggetta alle normali autorizzazioni normative e si prevede che sarà conclusa nel terzo trimestre 2024.

Informazioni su OpenGate Capital

OpenGate Capital è una società globale di private equity specializzata nell'acquisizione e nella gestione di imprese, nell'obiettivo di creare nuovo valore tramite miglioramenti a livello operativo, di innovazione e di crescita. Creata nel 2005, OpenGate Capital, che ha sede a Los Angeles, California, gestisce un ufficio europeo a Parigi, Francia. I professionisti di OpenGate possiedono le competenze fondamentali necessarie per effettuare acquisizioni e transizioni e per gestire, realizzare e far crescere imprese di successo. A tutt'oggi OpenGate Capital ha portato a termine oltre 40 acquisizioni di piattaforme nell'America settentrionale e in Europa. Per ulteriori informazioni su OpenGate visitare il sito www.opengatecapital.com.

Informazioni su Kymera International

Le radici di Kymera International, attraverso varie acquisizioni, risalgono al secolo XIX. Oggi Kymera International, una società statunitense, è una delle principali imprese mondiali di sviluppo e produzione di materiali speciali avanzati e rivestimenti superficiali altamente performanti. Kymera commercializza i suoi prodotti all’avanguardia in una gamma di settori finali – aerospaziale, difesa, medico, elettronica, chimico, prodotti automobilistici speciali, stampa 3D e numerose applicazioni industriali. Kymera International ha stabilimenti di produzione in vari Paesi e regioni geografiche: Stati Uniti, Canada, Australia, Europa, Regno Unito e Asia. Per maggiori informazioni visitare www.kymerainternational.com.

Informazioni su Palladium Equity Partners, LLC

Fin dalla sua creazione nel 1997, Palladium ha investito in oltre 210 aziende (40 piattaforme e 170 acquisizioni aggiuntive). Con oltre 3 miliardi di dollari in attività sotto gestione, il suo focus principale è su investimenti di capitale per buy out compresi tra 50 e 150 milioni di dollari. Palladium cerca di acquisire e far crescere imprese stringendo partnership con i fondatori e team di dirigenti di lunga esperienza fornendo capitale e indicazioni strategiche. I suoi partner vantano un’esperienza significativa in vari business – consumer, servizi, industriali e sanitari – con particolare attenzione a imprese che, secondo i partner, si avvantaggeranno della crescita della popolazione di origine ispanica negli Stati Uniti. Per maggiori informazioni visitare www.palladiumequity.com.

