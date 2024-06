DEWA lidera nos Emirados Árabes Unidos em percepções de sustentabilidade e crescimento do valor da marca

DEWA leads in the UAE in sustainability perceptions and brand value growth (Photo: AETOSWire)

DEWA leads in the UAE in sustainability perceptions and brand value growth (video: AETOSWire)

DEWA leads in the UAE in sustainability perceptions and brand value growth (video: AETOSWire)

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Brand Finance, a consultoria internacional com liderança em avaliação de marcas, revelou que a Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA, Dubai Electricity and Water Authority) foi reconhecida por ter o compromisso mais forte em relação à sustentabilidade ambiental do que qualquer outra marca dos Emirados Árabes Unidos (EAU). O relatório da Brand Finance também indica que, no setor de serviços públicos, a DEWA é a marca de serviços mais valiosa nos EAU, e a segunda na região, com um aumento de 3% em valor da marca para US$ 1,1 bilhão. O relatório enfatizou o compromisso excepcional da DEWA com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), assegurando sua posição como a principal entidade nos EAU para percepções de sustentabilidade ambiental.

“Estamos muito honrados por termos sido reconhecidos como a principal entidade para percepções de sustentabilidade ambiental nos Emirados Árabes Unidos. A visão e as diretivas de nossa sábia liderança orientam os nossos esforços na adoção e avanço da sustentabilidade, já que servem como alicerce de todos os planos de desenvolvimento social, econômico e ambiental. Esta importante realização reflete o reconhecimento público de nosso compromisso inabalável com as práticas sustentáveis e nosso papel proeminente na condução da visão de Dubai para um futuro mais verde. Na DEWA, continuamos a integrar a sustentabilidade em todos os aspectos de nossas operações com a garantia de que podemos contribuir positivamente para a economia, o ambiente e a sociedade”, disse HE Saeed Mohammed Al Tayer, diretor-geral e CEO da DEWA.

“A DEWA opera em um ambiente com condições difíceis, proporcionando serviços essenciais em um ambiente com escassez de água e necessidade de recursos para uma população em rápido crescimento e com grandes expectativas. Garantir a sustentabilidade de suas operações e administrar sua reputação nesse contexto é um desafio significativo, mas um que a DEWA claramente está administrando de maneira hábil”, disse David Haigh, presidente e CEO da Brand Finance.

O relatório da Brand Finance também destaca as iniciativas abrangentes da DEWA orientadas para a melhoria da sustentabilidade em todas as suas operações. Os principais projetos que contribuem com este reconhecimento incluem o Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, o maior parque solar individual do mundo, com capacidade de produção planejada de mais de 5.000 MW até 2030. O amplo portfólio de projetos inovadoras da DEWA, como o Projeto Hidrogênio Verde, a iniciativa EV Green Charger e o programa Smart Grid, refletem seu compromisso em utilizar tecnologias avançadas para melhorar a eficiência energética e hídrica e promover a transição energética nos Emirados Árabes Unidos.

Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.