OpenGate Capital gaat een bindende overeenkomst aan om Fiven te verkopen

LOS ANGELES & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--OpenGate Capital (“OpenGate”), een wereldwijde private equity firma, kondigde vandaag aan dat het een bindende overeenkomst heeft gesloten voor de verkoop van Fiven, een wereldwijd toonaangevende producent van siliciumcarbide ("SiC"), aan Kymera International, een portfoliobedrijf van Palladium Equity Partners, LLC. De voorwaarden van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

OpenGate nam Fiven in 2019 over via een afsplitsing van Saint-Gobain.

De SiC korrels en poeders van Fiven bieden unieke eigenschappen op het gebied van hardheid, thermische weerstand en geleidbaarheid, slijtvastheid en chemische inertie. Fiven producten worden verkocht aan een divers klantenbestand in Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika voor een breed scala aan toepassingen, waaronder metallurgie, vuurvaste materialen, schuurmiddelen, filtratie en technische keramiek. Fiven produceert wereldwijd in Noorwegen, België en Brazilië en heeft zijn hoofdkantoor in Oslo, Noorwegen.

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuringen van regelgevende instanties en zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 worden afgerond.

Over OpenGate Capital

OpenGate Capital is een wereldwijd opererend particuliere investeringsmaatschappij gespecialiseerd in de overname en bedrijfsvoering van bedrijven om zodoende nieuwe waarde te creëren via operationele verbeteringen, innovatie en groei. OpenGate Capital is opgericht in 2005 en heeft haar hoofdkantoor in Los Angeles, Californië, met een Europees kantoor in Parijs, Frankrijk. Het OpenGate team van professionals beschikt over de cruciale vaardigheden die nodig zijn voor het overnemen, de transitie, de bedrijfsvoering, het opbouwen en het opschalen van succesvolle bedrijven. Tot op heden heeft OpenGate Capital meer dan 40 platformovernames uitgevoerd in Noord-Amerika en Europa. Voor meer informatie over OpenGate, ga naar www.opengatecapital.com.

Over Kymera International

Kymera International gaat door overnames terug tot de jaren 1800. Tegenwoordig de dag is Kymera International een wereldwijd toonaangevende ontwikkelaar en producent van geavanceerde speciale materialen en hoogwaardige oppervlaktecoatings in Amerikaanse handen. Kymera verkoopt zijn technisch ontwikkelde producten aan een breed scala van eindmarkten, waaronder luchtvaart, defensie, medisch, elektronica, chemische industrie, speciale auto's, additive manufacturing en tal van industriële toepassingen. Kymera International heeft productiefaciliteiten in de VS, Canada, Australië, Europa, het Verenigd Koninkrijk en Azië. Ga voor meer informatie naar www.kymerainternational.com.

Over Palladium Equity Partners, LLC

Sinds de oprichting in 1997 heeft Palladium in meer dan 210 bedrijven (40 platforms en meer dan 170 add-ons) geïnvesteerd. Met een beheerd vermogen van meer dan $ 3 miljard richt het bedrijf zich voornamelijk op buyoutinvesteringen van $ 50 miljoen tot $ 150 miljoen. Palladium streeft ernaar bedrijven over te nemen en te laten groeien in samenwerking met oprichters en ervaren managementteams door kapitaal en strategische begeleiding te bieden. De partners van het bedrijf hebben veel ervaring in de consumenten-, diensten-, industriële en gezondheidszorgsector, met een focus op ondernemingen die volgens hen zullen profiteren van de groei van de Amerikaanse Spaanstalige bevolking. Ga voor meer informatie naar www.palladiumequity.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.