Boku verbindt 16,3 miljoen BLIK-gebruikers in Polen met Google via een nieuwe betalingsrelatie.

Boku verbindt 16,3 miljoen BLIK-gebruikers in Polen met Google via een nieuwe betalingsrelatie.

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Boku Inc. (geregistreerd als BOKU in Londen) is het wereldwijde netwerk voor lokale betalingsoplossingen. Boku kondigt met trots aan dat nu ook BLIK ondersteund wordt als betaalmethode voor de Google Play Store. BLIK is het directe betaalsysteem in Polen en met deze lancering kunnen de 16,3 miljoen actieve gebruikers nu ook hun favoriete betaalmethode gebruiken voor aankopen in de Google Play Store.

BLIK is de eerste integratie die Boku heeft met Google voor directe betalingen van rekening naar rekening (A2A). Dit breidt de sterke relatie uit die de organisatie heeft met Google via Boku's Directe Mobiele Betalingsoplossing.

Dit persbericht is oorspronkelijk opgesteld in het Engels. Deze vertaling is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de lezer. In het geval van discrepanties tussen de vertaling en de originele versie, prevaleert de originele versie.