Netpositive’s new Backstage Ticketing solution for large events’ visitor ID verification based on Regula Document Reader SDK (Graphic: Business Wire)

RESTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--De toegang tot internationale festivals zoals Sziget en Untold, die dagelijks tot 100.000 bezoekers trekken, is aanzienlijk verbeterd. Regula , een wereldwijde ontwikkelaar van forensische apparaten en identiteitsverificatieoplossingen, en Netpositive , een Hongaarse IT-serviceprovider die gespecialiseerd is in grootschalig evenementenbeheer, hebben hun krachten gebundeld om over te stappen op mobiele ID-verificatie (IDV) via een speciale app die wordt aangestuurd door IDV-software. Als gevolg hiervan is het geavanceerde Backstage Ticketing-ecosysteem van Netpositive een nog waardevollere troef geworden voor evenementenorganisatoren over de hele wereld.

De ruggengraat van de toegangsdiensten tot grootschalige evenementen is het zogenaamde 'inwisselingsproces', waarbij bezoekerstickets worden gecontroleerd en ingewisseld voor polsbandjes met toegewezen toegangsrechten.

