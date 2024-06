DEWA leads in the UAE in sustainability perceptions and brand value growth (Photo: AETOSWire)

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Brand Finance, het toonaangevende internationale merkwaarderingsadviesbureau, heeft onthuld dat Dubai Electricity & Water Authority (DEWA) wordt erkend als de organisatie met de sterkste toewijding aan ecologische duurzaamheid van alle merken in de VAE. Het rapport van Brand Finance geeft ook aan dat DEWA in de nutssector het meest waardevolle nutsmerk in de VAE is, en het op één na grootste in de regio, met een stijging van 3% in merkwaarde tot USD 1,1 miljard. Het rapport benadrukte DEWA's uitzonderlijke toewijding aan milieu-, sociale en bestuursprincipes (ESG), waarmee het zijn positie als leidende entiteit in de VAE voor ecologische duurzaamheidspercepties veiligstelde.

