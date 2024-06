La DVLA et Thales réduisent de plus d'un tiers l'empreinte carbone des permis de conduire du Royaume-Uni

MEUDON, France--(BUSINESS WIRE)--Chargée de maintenir à jour les dossiers de plus de 52 millions de conducteurs en Grande-Bretagne et de plus de 46 millions de véhicules dans tout le pays, la DVLA est également reconnue comme un centre d'excellence pour l'obtention et la délivrance de documents nationaux sécurisés. Depuis 2012, Thales lui fournit des permis de conduire en polycarbonate, une gamme de cartes tachygraphes (pour des opérations telles que l'enregistrement et le stockage de l'activité des conducteurs professionnels), et des cartes de séjour pour les citoyens de l'UE justifiant de leur droit de résider et de travailler au Royaume-Uni.

Les prestations de Thales incluent l'adoption de principes d'éco-conception pour l'ensemble du portefeuille de cartes d'identité. Par exemple, la taille des microcontrôleurs sans contact des cartes tachygraphes et des cartes de séjour britanniques a été réduite de moitié, entrainant une réduction proportionnelle de leurs émissions de CO 2 , sans impact sur les applications et le niveau de sécurité.

Les sites de production de cartes Thales sont certifiés conformes à la norme ISO 50001, qui met l'accent sur les performances énergétiques. Ils utilisent de l'électricité entièrement renouvelable qui représente plus de 70 % de leur consommation d'énergie. Ces améliorations ont permis de réduire de plus de 80 % les émissions de CO 2 liées à la production (scopes 1 et 2) depuis 2018.

Pour les émissions restantes des cartes DVLA, Thales investit annuellement dans des programmes de compensation carbone de haute qualité, avec des organisations indépendantes reconnues, comme Climate Impact Partners. Dans le cadre du contrat DVLA, les actions menées incluent la plantation de forêts au Royaume-Uni, la restauration des écosystèmes maritimes au Kenya et la distribution de réchauds à énergie propre au Bangladesh. Au total, Thales a compensé 3 000 tonnes d'émissions de CO 2 pour le compte de la DVLA.

« Tout comme la DVLA, Thales s'est engagé sur la voie du net zéro et utilise des outils standard pour calculer le cycle de vie de ses produits. Ces outils incluent un calculateur complet3 permettant d’évaluer l'impact environnemental des matériaux, du packaging, du transport, de la production et de la distribution des documents, ainsi que leur fin de vie. Dans le cadre de notre collaboration avec la DVLA, à qui nous fournissons chaque année des millions de cartes, nous explorons en permanence de nouvelles possibilités d’amélioration, en recherchant des matériaux et des solutions toujours plus responsables et durables, tout en garantissant la sécurité et l'intégrité des documents et un excellent rapport qualité-prix », a déclaré Nathalie Gosset, vice-présidente des solutions pour documents d’identité chez Thales.

1 : l’agence gouvernementale britannique chargée des permis de conduire et immatriculations des véhicules

2 : Légalement obligatoires dans tous les véhicules du secteur du transport routier circulant dans l'UE depuis 2006, les cartes tachygraphes sont utilisées à différentes fins, telles que l'identification du conducteur, l’enregistrement de la vitesse du véhicule, de la distance parcourue, des périodes de conduite ainsi que des incidents tels que les excès de vitesse.

3 : Cette approche a été développée avec Quantis, une société de conseil réputée dans le domaine de la durabilité environnementale, et est désormais soutenue par Solinnen, une société de conseil spécialisée dans l'analyse du cycle de vie, conformément à des normes reconnues qui tiennent compte du cycle de vie complet des produits évalués et couvrent les scopes 1, 2 et 3 associés.

