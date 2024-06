Unipart Logistics setzt auf Shippeo: Lead Logistics Partner (LLP) stärkt mit Echtzeittransparenz die Resilienz und Nachhaltigkeit der Lieferketten

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Unipart, ein Unternehmen für Supply-Chain-Lösungen und Technologien zur Leistungssteigerung, hat Shippeo, einen weltweit führenden Anbieter für multimodale Echtzeit-Transporttransparenz, als Supply-Chain-Visibility-Partner ausgewählt. Mithilfe seiner Echtzeitdaten und fortschrittlicher Transporttransparenz-Technologie erweitert Shippeo Unipart Logistics Fähigkeiten als Lead Logistics Partner (LLP). Kunden des LLP verbessern auf diese Weise ihr Lieferantenmanagement in der Straßen-, See- und Luftlogistik sowie in der Lager- und Intralogistik. Zugleich erhöhen sie ihre Resilienz und reduzieren die Umweltauswirkungen in ihrer globalen Lieferkette.

Im Branchenvergleich sammelt Shippeo mit Abstand die höchste Menge globaler Transportdaten und erleichtert so weltweit intelligente Routing-Entscheidungen über verschiedene Transportmodi. Durch intelligenteres Carrier-Routing und -Management, ETA-Berechnung und In-Transit-Management-Lösungen liefert Shippeo Nutzern zahlreiche Einblicke in Echtzeit: Steigerung der Supply-Chain-Widerstandsfähig- und Nachhaltigkeit bei gleichzeitiger Primärdarstellung kundenorientierter Abläufe. LLP-Kunden erhalten überdies Live-Einblicke über ihre Bestände, Kosten, OTIF und Scope-3-CO 2 -Emissionen entlang der gesamten Lieferkette. Logistikverantwortliche können dadurch datenbasierte, fundierte Geschäftsentscheidungen treffen. Ein stetiges Monitoring erlaubt, Probleme entlang der Supply Chain frühzeitig zu erkennen, um diesen proaktiv entgegenwirken und Unterbrechungen vollständig vermeiden zu können.

„ Unipart mit Shippeo zu verbinden, stärkt unsere Präsenz in Großbritannien und entspricht unserer gemeinsamen Vision effizienter, kundenorientierter und nachhaltiger Supply Chains. Uniparts Bestreben in Sachen Innovation und operativer Bestleistung passt perfekt zu Shippeos Echtzeit-Transparenzplattform. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Plattform Unipart in die Lage versetzen wird, ihre LLP-Plattform mithilfe von Echtzeittransparenz und -kontrolle zu optimieren, die Supply Chains ihrer Kunden besser zu managen und vor allem ihre Kundenzufriedenheit zu steigern sowie Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Diese Partnerschaft unterstreicht einerseits unser Bekenntnis zu britischen Unternehmen, andererseits die kontinuierlich steigende Nachfrage nach Echtzeit-Transporttransparenzlösungen", so Stuart Morrison, Vice President Northern Europe bei Shippeo.

„ Für den Erfolg der Supply Chain eines jeden Kunden braucht es zwei vertrauenswürdige Marken wie Unipart und Shippeo, die zusammenarbeiten und eine komplette End-to-End-Lösung für die Lieferkette anbieten. Die Kombination unserer Echtzeit-Transparenz mit dem Wissen und der Erfahrung aus Uniparts LLP Portfolio bilden eine effiziente und nachhaltige Lösung. Die Daten, die das Shippeo-System liefert, kommen nicht nur uns und unseren Kunden bei der operativen Kontrolle, dem Management und der Verbesserung der Supply Chain zugute, sie unterstützen auch unsere Bemühungen für eine nachhaltige Zukunft", so Lee Fox, Sector Strategy and Business Development Director für LLP bei Unipart.

Treffen Sie Shippeo und Unipart auf der Multimodal UK vom 11. bis 13. Juni in Birmingham. Anand Medepalli, Chief Product Officer von Shippeo, und Adam Jones, Director of Business Development and Sector Strategies von Unipart, referieren gemeinsam in der Session “Shippeo & Unipart's Real-Time Visibility Story” über die Zukunft der Logistik.

Termin: Dienstag, 11. Juni um 10:30 Uhr GMT

https://www.shippeo.com/press-releases/unipart-logistics-setzt-auf-shippeo-lead-logistics-partner-llp-starkt-mit-echtzeittransparenz-die-resilienz-und-nachhaltigkeit-der-lieferketten

Über Shippeo

Shippeo ist ein weltweit führender Anbieter für multimodale Supply-Chain-Transparenz in Echtzeit und hilft führenden Versendern und Logistikanbietern dabei, ihre Supply Chains widerstandsfähiger, nachhaltiger und kundenorientierter zu betreiben. Dies wird ermöglicht durch hochpräzise operative Echtzeittransparenz und Transport Process Automation™. Durch diese lassen sich Transportprozesse straffen, Latenzen verringern und die operative Effizienz erhöhen. Das Multimodal Visibility Network von Shippeo ist in mehr als 1.000 TMS, Telematik- und ELD-Systeme integriert. Die Shippeo-Plattform gewährt über ein einziges Portal mit intuitiver Nutzerführung sofortigen Zugang zu Sendungsverfolgung in Echtzeit über alle Transportmodi hinweg. Ein eigener und industrieführender Machine-Learning-Algorithmus bietet eine einzigartige ETA-Genauigkeit. Dadurch können Supply-Chain-Unternehmen Probleme schnell antizipieren, Kunden proaktiv informieren und mithilfe kollaborativer Workflows Ausnahmesituationen effizient managen. Auf diese Weise lassen sich auch die CO 2 - und GHG-Emissionen im Transport genau messen. Hunderte Kunden, darunter internationale Marken wie Ahold Delhaize, AkzoNobel, Amazon, Avery Dennison, Arlanxeo, Barilla, Birra Peroni, Bosch Siemens Hausgeräte, Carrefour, Coca-Cola HBC, DP World, Evonik, Fujifilm, Jaguar Land Rover, Hartmann Group, Heineken, Kuehne+Nagel, L’Oréal, LVMH, Renault Group, Sabic, Saint-Gobain, XPO Logistics und Yamaha Motor, vertrauen beim Tracken von jährlich 50 Millionen Lieferungen in 130 Ländern auf Shippeo. Mehr unter www.shippeo.com, LinkedIn, Facebook, X (vormals Twitter)

Über Unipart

Die Unipart-Gruppe ist ein führender Anbieter von Lieferkettenlösungen und Technologien zur Leistungssteigerung. Sie verfügt über fundiertes Fachwissen und ein breites Spektrum an Fähigkeiten in sieben Kernsektoren − Automobil, Bahn und öffentlicher Verkehr, Technologie, Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, E-Commerce, Konsumgüter und Einzelhandel sowie Industrie. Das Kundenversprechen von Unipart lautet: „ Wir verstehen die wirklichen und vermeintlichen Bedürfnisse unserer Kunden besser als jeder andere und bedienen sie besser als jeder andere.“ Im Mittelpunkt der Umsetzung dieses Versprechens steht „The Unipart Way“, der sich in der Art und Weise zeigt, wie Mitarbeitende denken, arbeiten und sich verhalten. Der Unipart Way befähigt mehr als 12.000 Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben in Großbritannien und in 20 internationalen Märkten zu kontinuierlicher Verbesserung, um jeden Tag operative Spitzenleistungen und Mehrwert für die Kunden zu erbringen.

Im Jahr 2023 erzielte Unipart einen Umsatz von 1 Milliarde Pfund. Im Jahr 2024 feiert die Marke Unipart ihr 50-jähriges Bestehen; war sie 1974 noch eine Abteilung von British Leyland und wurde 1987 durch ein Management-Buyout in ein Privatunternehmen umgewandelt.

Unipart hat sich verpflichtet, die höchsten Standards für die Sicherheit, das Wohlbefinden und die Nachhaltigkeit seiner Mitarbeitenden zu setzen. Im Jahr 2023 wurde Unipart als erstes Unternehmen überhaupt vom British Safety Council mit dem „Triple“ für Sicherheit, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit ausgezeichnet und seine ehrgeizigen kurzfristigen und Netto-Null-Ziele wurden von der Science Based Targets Initiative (SBTi) bestätigt.