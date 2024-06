Hitachi e Microsoft Assinam Contrato Histórico para Acelerar Negócios e Inovação Social com IA Generativa

REDMOND, Washington e TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Hitachi, Ltd. (TSE:6501) e a Microsoft Corporation anunciaram uma cooperação prevista de diversos bilhões de dólares nos próximos três anos, que irá acelerar a inovação social com IA generativa. Através desta aliança estratégica, a Hitachi irá impulsionar o crescimento de negócios da Lumada, com uma receita planejada de 2,65 trilhões de ienes (US$ 18,9 bilhões)*1 no ano fiscal de 2024 e promover melhorias na eficiência operacional e na produtividade para os 270 mil funcionários do Hitachi Group.

Especificamente, a Hitachi irá integrar a nuvem da Microsoft, o Azure Open AI Service, o Dynamics 365, o Copilot para Microsoft 365 e o GitHub Copilot nas soluções da Lumada para oferecer soluções inovadoras aos setores de energia, mobilidade e outros, a fim de proporcionar melhores resultados para empresas e a sociedade. Além disto, as duas empresas irão promover projetos conjuntos para satisfazer as necessidades comerciais urgentes, como reforçar os serviços de nuvem, aprimorar a segurança e mitigar a pegada ambiental das centrais de dados, que se converteram em uma área de foco cada vez maior com uso crescente de IA generativa.

"A Hitachi tem impulsionado a transformação ao aplicar IA em todo o Hitachi Group para melhorar a produtividade e irá investir 300 bilhões de ienes (US$ 2,1 bilhões)*1 em IA generativa para captar novas oportunidades de crescimento no ano fiscal de 2024. A Hitachi e a Microsoft já vêm trabalhando em vários projetos de criação conjunta, incluindo desenvolvimento de soluções digitais de última geração para os campos de fabricação e logística*2 e o desenvolvimento de um metaverso de campo estendido, executado no Microsoft Teams", disse Keiji Kojima, Presidente e Diretor Executivo da Hitachi. "Sob este novo contrato, estamos entusiasmados para acelerar ainda mais a inovação social ao expandir nossos esforços às áreas de infraestrutura social, como energia e mobilidade, e aplicar IA generativa, para melhorar a produtividade dos trabalhadores da linha de frente, o que irá se tornar ainda mais importante no futuro. Ao combinar nossas capacidades, podemos ajudar a solucionar os problemas enfrentados por nossos clientes e pela sociedade, e contribuir para um futuro mais sustentável."

"Estamos entrando em uma nova era de IA com a promessa de entregar resultados empresariais transformadores em todas as funções e setores", disse Satya Nadella, Presidente e Diretor Executivo da Microsoft. "Nossa parceria expandida com a Hitachi irá reunir o poder da Microsoft Cloud, incluindo o Microsoft Copilot, com a experiência da Hitachi no setor para melhorar a produtividade de seus 270.000 funcionários e ajudar a enfrentar os maiores desafios dos clientes, incluindo a sustentabilidade."

Transformação Empresarial da Hitachi

O Centro de IA Generativa da Hitachi*3 e a Microsoft irão cooperar para melhorar a eficiência operacional e o desenvolvimento de aplicativos dentro do Hitachi Group usando o Copilot para Microsoft 365 e o GitHub Copilot. A Hitachi também fará uso do Azure OpenAI Service para aperfeiçoar seu atendimento ao cliente. Como parte da transformação de todo o grupo da Hitachi, a empresa irá combinar o Azure OpenAI Service e o GitHub Copilot com sua experiência em desenvolver sistemas para manter alta qualidade e melhorar a produtividade para o desenvolvimento de sistemas de missão crítica. A validação interna da Hitachi confirmou que quando seu conhecimento detalhado de design de sistemas foi incorporado ao Microsoft Azure OpenAI Service e ao GitHub Copilot, o código-fonte do aplicativo pôde ser gerado adequadamente 70 a 90% do tempo, tendo como efeito resultados de alta qualidade.*4

A Hitachi Rail está alavancando a IA generativa para manutenção preditiva, aperfeiçoando o monitoramento de equipamentos e refinando a precisão da previsão. Este enfoque proativo previne quebras, aumenta a qualidade do serviço, reduz despesas operacionais e aumenta a segurança. Por exemplo, uma plataforma com base em nuvem no Microsoft Azure foi utilizada para otimizar a visualização e análise de dados, capacitada pela IA para fornecer informação com base em dados, a fim de monitorar digitalmente a infraestrutura ferroviária. Esta informação foi traduzida em passos práticos ​​para Rede Ferroviária, melhorando as tomadas de decisão para manutenção preditiva de linhas aéreas.

Desenvolvimento de Soluções Digitais Inovadoras

A Hitachi está aperfeiçoando suas soluções Lumada ao incorporar a capacidade de IA generativa. Como parte da iniciativa, a Hitachi já começou a usar a IA generativa da Microsoft para o JP1 Cloud Services, uma versão SaaS do JP1, seu software de gerenciamento de operações integrado com cerca de 20 mil clientes. Isto irá acelerar os tempos de resposta para lidar com falhas e permitir eficiências operacionais aprimoradas para departamentos de TI, instituições financeiras e públicas. Em um teste de verificação interna conduzido anteriormente, a Hitachi confirmou que o tempo necessário para que o operador dê uma resposta inicial a um alerta foi reduzido para cerca de dois terços usando IA gerada para responder ao alerta e exibir a fonte da citação, como um manual, que forneceu a base para a resposta.

Além disto, a Hitachi e a Microsoft também darão suporte à transição energética com melhor acesso e fortalecimento de soluções digitais para gestão de desempenho de ativos, negociação de energia e gestão de riscos para reduzir o tempo de inatividade e aumentar a lucratividade. O aumento do poder de computação e da infraestrutura de nuvem são essenciais para escalar estes aplicativos. A tecnologia Enterprise Software Solutions da Hitachi Energy e sua parceria com a Microsoft são fundamentais para otimizar a rede de energia, desde a geração, passando pela transmissão e distribuição, e, por fim, no fornecimento de energia confiável e sustentável aos clientes.

Projetos Conjuntos para Promoção do Crescimento Sustentável

Diversas empresas do Hitachi Group, incluindo a GlobalLogic, a Hitachi Digital Services e a Hitachi Solutions, propiciam uma ampla gama de serviços de engenharia digital, TI e serviços gerenciados e serviços de aplicativos para a nuvem. Esforços adicionais de desenvolvimento mediante esta parceria terão foco em aperfeiçoar esta ampla gama de serviços, visando a inovação sustentável com a Microsoft.

À medida que o impacto das emissões de CO2 da IA ​​no meio ambiente aumenta ao redor do mundo, a Hitachi e a Microsoft irão trabalhar para chegar ao zero carbono líquido, iniciando com um projeto de centrais de dados na Europa, a fim de reduzir o impacto ambiental.

Fortalecimento da Qualificação Digital e do Desenvolvimento de Talentos

A Hitachi irá treinar mais de 50 mil profissionais de IA generativa. Como parte da parceria, a Hitachi irá incorporar treinamento para adquirir habilidades avançadas de desenvolvimento de software com uso do GitHub Copilot e do Azure OpenAI Service no programa para desenvolver profissionais de IA generativa, talentos que dão suporte à transformação dos clientes usando IA.

*1 Previsão em 26 de abril de 2024, calculada em 140 ienes por dólar dos EUA. *2 Comunicado à imprensa da Hitachi (26 de junho de 2020): "A Hitachi e a Microsoft formam uma aliança estratégica para promover soluções digitais de última geração para fabricação e logística no Sudeste Asiático, América do Norte e Japão". https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2020/06/200626.html *3 Comunicado à imprensa da Hitachi (15 de maio de 2023): "A Hitachi estabelece um novo 'Centro de IA Generativa' para acelerar a criação de valor e melhorar a produtividade nos negócios da Lumada, ao promover o uso de IA generativa." https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2023/05/230515.html *4 Comunicado à imprensa da Hitachi (21 de maio de 2024): "A Hitachi irá acelerar a transformação do desenvolvimento de sistemas com IA generativa." https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2024/05/240521.html

Sobre a Hitachi, Ltd.

A Hitachi impulsiona a inovação social, ao criar uma sociedade sustentável através do uso de dados e tecnologia. Superamos os desafios de clientes e da sociedade com as soluções Lumada, alavancando TI, TO (Tecnologia Operacional) e produtos. A Hitachi opera sob os 3 setores comerciais: "Sistemas e Serviços Digitais", que apoiam a transformação digital de nossos clientes; "Energia Ecológica e Mobilidade", que contribui para uma sociedade descarbonizada mediante sistemas de energia e ferrovias; e "Setores Conectivos", que conectam produtos através da tecnologia digital para oferecer soluções a vários setores. Impulsionados pelo aspecto digital, ecológico e inovador, buscamos o crescimento por meio da criação conjunta com nossos clientes. As receitas da empresa nos 3 setores para o ano fiscal de 2023 (concluído em 31 de março de 2024) totalizaram 8.564,3 bilhões de ienes, com 573 subsidiárias consolidadas e cerca 270.000 funcionários ao redor do mundo. Para mais informação sobre a Hitachi, acesse o site da empresa em https://www.hitachi.com.

Sobre a Microsoft Corporation

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) cria plataformas e ferramentas impulsionadas por IA para oferecer soluções inovadoras que satisfaçam as necessidades em evolução de nossos clientes. A empresa de tecnologia está comprometida em tornar a IA amplamente disponível e fazer isto de modo responsável, com a missão de capacitar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais.

