The Estée Lauder Companies finalise l'acquisition de DECIEM

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) (« ELC ») annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de la société canadienne multimarques verticalement intégrée DECIEM Beauty Group Inc. (« DECIEM »). ELC a d'abord investi dans DECIEM en 2017, a augmenté sa participation pour devenir actionnaire majoritaire en 2021 et a récemment exercé son option d'achat des participations restantes dans DECIEM après une période de trois ans. ELC a clôturé l'achat des intérêts restants le 31 mai 2024 en utilisant les liquidités disponibles pour un montant estimé à 860 millions de dollars. L'investissement total, déduction faite de l'encaisse, s'est élevé à environ 1,7 milliard de dollars sur les trois tranches. Ces montants font l’objet d’ajustements post-clôture conformément à l’accord.

Connu sous le nom de « The Abnormal Beauty Company », le dévouement de DECIEM en faveur de la transparence des ingrédients, de l’agilité, des capacités de bout en bout et de la communauté mondiale de personnes passionnées de soins de la peau contribue à élargir le portefeuille de soins de la peau d’ELC pour toucher encore plus de consommateurs à l'échelle mondiale. La stratégie multimarque innovante de l’entreprise, propulsée par une structure agile et verticalement intégrée, permet de créer et de saisir rapidement des opportunités et des tendances pour ravir les consommateurs du monde entier. La marque phare de DECIEM, The Ordinary, est un disrupteur sectoriel apprécié des consommateurs qui s’est classé dans le top 2 des soins de la peau de prestige sur ses marchés nationaux du Canada et des États-Unis et parmi les quatre premiers en France, en Allemagne et au Royaume-Uni au cours du trimestre clos le 31 mars 2024.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce que DECIEM accomplit », déclare Fabrizio Freda, président et CEO, ELC. « Au cours de nos sept années de partenariat, DECIEM a généré une croissance impressionnante tout en poursuivant sa mission essentielle consistant à réinventer des soins de la peau efficaces et de haute qualité pour la clientèle diversifiée et sophistiquée d’aujourd’hui. En tant qu’organisation native du numérique et fortement engagée auprès des consommateurs des générations Y et Z, DECIEM contribue à élargir stratégiquement notre portefeuille de soins cutanés, et nous pensons qu’il existe de nombreuses autres opportunités de croissance prometteuses à venir. »

« Aujourd'hui, The Estée Lauder Companies devient la maison permanente de DECIEM », déclare Nicola Kilner, cofondatrice et CEO, DECIEM. « Notre fondateur Brandon a entrepris de bouleverser le monde de la beauté, et cette idée a été adoptée par ELC au cours des sept dernières années de notre partenariat. Leur soutien, ainsi que l'énergie de notre équipe formidablement talentueuse, nous ont permis de renforcer nos capacités opérationnelles et d'entrer sur de nouveaux marchés, tout en restant fidèles à nos valeurs fondatrices de transparence, de qualité et d'authenticité. »

La stratégie d’investissement progressive d’ELC lui a permis de mettre sur pied un partenariat pérenne avec DECIEM, ancré dans un héritage commun d’innovation et d’esprit d’entreprise. Depuis 2017, DECIEM tire parti de l’infrastructure et des ressources d’ELC pour étendre sa portée à l’échelle mondiale et accroître sa rentabilité grâce à des gains d’efficacité opérationnelle.

S’appuyant sur le désir des consommateurs d’obtenir des soins de la peau efficaces et soutenus par la science, The Ordinary fait partie des marques de mise à l’échelle d’ELC, chacune ayant un chiffre d’affaires net compris entre 500 millions et un milliard de dollars. Au cours des deux dernières années, grâce à l’expertise et au réseau international approfondis d’ELC, The Ordinary a élargi sa portée à l’échelle mondiale avec des lancements sur des marchés clés tels que l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique du Sud. Et, au cours des trois dernières années, The Ordinary a réussi à accroître l’innovation en termes de pourcentage des ventes, grâce aux lancements très attendus du sérum multi-peptides cils et sourcils, du sérum multi-peptides yeux et du sérum apaisant & protecteur de la barrière cutanée, démontrant ainsi l’accent renouvelé de la marque sur le développement de produits révolutionnaires.

Fondé en 2013 par feu Brandon Truaxe, un visionnaire qui défendait l’authenticité et la transparence dans l’industrie de la beauté, DECIEM a rejoint ELC avec des capacités d’incubation de marques et un portefeuille qui, en plus de The Ordinary, comprend également NIOD, un pionnier de la science de la peau axée sur la technologie, et AVESTAN, une marque de parfums qui honore la vision de Brandon. DECIEM a son siège social à Toronto, au Canada, qui comprend également ses cinq laboratoires internes, et est dirigé par Nicola Kilner, cofondatrice et CEO, et Jesper Rasmussen, vice-président principal et directeur général mondial.

« DECIEM est une entreprise exceptionnelle avec des marques authentiques, des produits incontournables hautement efficaces et un relationnel unique, transparent et engageant avec sa clientèle dévouée du monde entier », déclare Stéphane de La Faverie, président exécutif du groupe, ELC. « Nous avons bénéficié d’un partenariat fantastique au cours des sept dernières années et nous sommes ravis de poursuivre notre voyage ensemble. »

« DECIEM et ses marques incarnent les valeurs d'audace, de persévérance, de qualité et d’intégrité sans compromis qui façonnent notre façon d'opérer chez The Estée Lauder Companies », déclare William P. Lauder, président exécutif, ELC. « Nous sommes reconnaissants à l’ensemble de l’équipe DECIEM pour son leadership et son travail, et nous sommes extrêmement heureux de voir ce que nous pouvons continuer à accomplir ensemble dans les mois et les années à venir. »

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, y compris celles contenues dans les remarques concernant les attentes à l'égard de DECIEM et les avantages continus de l'acquisition, comportent des risques et des incertitudes. Les facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les déclarations prospectives comprennent les conditions économiques, géopolitiques et autres sur le marché mondial, les actions des détaillants, des fournisseurs et des consommateurs, la concurrence, l’intégration continue des activités de DECIEM et/ou la capacité de mettre en œuvre le plan stratégique à long terme de DECIEM, ainsi que les facteurs de risque décrits dans le rapport annuel d’ELC sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 juin 2023.

À propos de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. est l’un des principaux fabricants, spécialistes du marketing et vendeurs de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité, et est l’intendant de marques de luxe et de prestige à l’échelle mondiale. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des marques telles que : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, y compris The Ordinary et NIOD.

