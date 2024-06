The Estée Lauder Companies Conclui Aquisição da DECIEM

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ("ELC") anunciou hoje que concluiu a aquisição da empresa canadense multimarcas verticalmente integrada, DECIEM Beauty Group Inc. A ELC investiu pela primeira vez na DECIEM em 2017, aumentou a sua participação para se tornar proprietária maioritária em 2021 e exerceu recentemente sua opção de compra das restantes participações na DECIEM após um período de três anos. A ELC concluiu a compra das participações restantes em 31 de maio de 2024 usando dinheiro em caixa por cerca de US$ 860 milhões. O investimento total, líquido de caixa, é de cerca de US$ 1,7 bilhão em três parcelas. Estes valores estão sujeitos a ajustes pós-fechamento conforme contrato.

Conhecida como "The Abnormal Beauty Company" (A Empresa de Beleza Anormal), a dedicação da DECIEM à transparência de ingredientes, agilidade, capacidades completas e comunidade internacional apaixonada de fãs de cuidados com a pele ajudam a expandir o portfólio de cuidados com a pele da ELC para conquistar ainda mais clientes em todo o mundo. A estratégia multimarca inovadora da empresa, impulsionada por uma estrutura ágil e verticalmente integrada, permite a rápida capacidade de criar e captar oportunidades e tendências para encantar clientes a nível mundial. A principal marca da DECIEM, The Ordinary, é uma disruptora do setor amada pelos clientes, que ficou entre as duas primeiras em cuidados com a pele de prestígio em seus mercados nacionais no Canadá e EUA, e entre as quatro primeiras na França, Alemanha e Reino Unido durante o trimestre finalizado em 31 de março de 2024.

"Estamos incrivelmente orgulhosos do que a DECIEM está realizando", disse Fabrizio Freda, Presidente e Diretor Executivo da ELC. "Em nossos sete anos de parceria, a DECIEM alcançou um crescimento impressionante enquanto continua sua missão principal de reinventar cuidados com a pele eficazes e de alta qualidade para os diversos e sofisticados clientes de hoje. Como organização nativa digital com seguidores altamente engajados entre os clientes das gerações Y e Z, a DECIEM ajuda a expandir estrategicamente nosso portfólio de cuidados com a pele, e acreditamos que há muitas outras oportunidades de crescimento promissoras pela frente."

"Hoje, a Estée Lauder Companies se torna o lar permanente da DECIEM", disse Nicola Kilner, Cofundadora e Diretora Executiva da DECIEM. "Nosso fundador, Brandon, decidiu revolucionar o mundo da beleza, e este pensamento foi adotado pela ELC nos últimos sete anos de nossa parceria. Seu apoio, junto com a energia de nossa equipe incrivelmente talentosa, nos permitiu intensificar nossas capacidades operacionais e entrar em novos mercados, enquanto permanecemos fiéis a nossos valores originais de transparência, qualidade e autenticidade."

A estratégia de investimento progressivo da ELC permitiu que formasse uma parceria a longo prazo com a DECIEM enraizada em um legado compartilhado de inovação e empreendedorismo. Desde 2017, a DECIEM alavancou a infraestrutura e os recursos da ELC para expandir o alcance mundial aos clientes e impulsionar uma lucratividade mais sólida mediante eficiências operacionais.

Ao aproveitar o desejo do cliente por cuidados com a pele eficazes e respaldados pela ciência, a The Ordinary está no nível de marcas em expansão da ELC, cada uma com vendas líquidas entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão. Nos últimos dois anos, graças a uma profunda experiência e rede internacional da ELC, a The Ordinary expandiu seu alcance mundial junto a clientes com lançamentos em mercados importantes, incluindo Índia, Oriente Médio e África do Sul. E, nos últimos três anos, a The Ordinary aumentou com sucesso a inovação como uma porcentagem das vendas, impulsionada pelos lançamentos altamente solicitados da Multi-Peptide Lash and Brow Serum, Multi-Peptide Eye Serum e Soothing & Barrier Support Serum, que demonstram o foco contínuo da marca em desenvolver produtos revolucionários.

Fundada em 2013 pelo falecido Brandon Truaxe, um visionário que defendia a autenticidade e a transparência no setor da beleza, a DECIEM se uniu à ELC com capacidades de incubação de marca e um portfólio que, além da The Ordinary, também inclui a NIOD, uma pioneira em ciência da pele liderada pela tecnologia, e a AVESTAN, uma marca de fragrâncias que honra a visão de Brandon. A DECIEM tem sede em Toronto, Canadá, que também abriga seus cinco laboratórios internos, sendo liderada pela Cofundadora e Diretora Executiva, Nicola Kilner, e Jesper Rasmussen, Vice-Presidente Sênior Global e Diretor Geral.

"A DECIEM é uma empresa excepcional com marcas autênticas, produtos essenciais altamente eficazes, bem como um relacionamento exclusivamente transparente e envolvente com seus clientes fieis ao redor do mundo", disse Stéphane de La Faverie, Presidente Executivo do Grupo ELC. "Desfrutamos de uma parceria fantástica durante os últimos sete anos e estamos empolgados em continuar nossa jornada juntos."

"A DECIEM e suas marcas incorporam valores de persistência destemida, qualidade intransigente e integridade profunda que conformam o modo como fazemos negócios na The Estée Lauder Companies", disse William P. Lauder, Presidente Executivo da ELC. "Somos gratos a toda a equipe da DECIEM por sua liderança e trabalho duro, e estamos tremendamente empolgados para ver o que podemos continuar conquistando juntos nos próximos meses e anos."

As declarações prospectivas neste comunicado à imprensa, incluindo aquelas nas expectativas de observações citadas para a DECIEM e os benefícios contínuos da aquisição, envolvem riscos e incertezas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes destas declarações prospectivas incluem condições econômicas, geopolíticas e outras atuais no mercado internacional, ações de varejistas, fornecedores e clientes, concorrência, a integração contínua dos negócios da DECIEM e/ou a capacidade de implementar o plano estratégico a longo prazo da DECIEM, além dos fatores de risco descritos no relatório anual da ELC no Formulário 10-K para o ano concluído em 30 de junho de 2023.

The Estée Lauder Companies Inc. é um dos principais fabricantes, comerciantes e vendedores do mundo de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo um administrador de marcas de luxo e prestígio a nível mundial. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, e a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD.

