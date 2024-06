FPT Software s'associe à SQLI pour transformer l'expérience du voyage aérien grâce au digital

PARIS--(BUSINESS WIRE)--FPT Software, fournisseur mondial de services technologiques, et SQLI, groupe européen de services digitaux, ont récemment signé un protocole d'entente ciblant le secteur de l'aviation. Le partenariat tend à faire progresser conjointement les initiatives de transformation digitale de l'industrie aéronautique, en cherchant à améliorer l'efficacité opérationnelle, la durabilité, la sécurité et l'expérience client grâce à des solutions technologiques innovantes.

Dans le cadre du protocole d'entente, les deux entreprises piloteront des projets spécifiques pour des clients communs, tout en explorant activement de futurs appels d'offres. Tirant parti des solides capacités techniques de FPT Software et de l’expertise de SQLI en solutions d'expérience client, les deux parties collaboreront dans la gestion de la relation client, des canaux e-commerce des compagnies aériennes ou encore des plateformes de communication destinées aux clients finaux. La collaboration devrait servir la transformation digitale du secteur ainsi qu’améliorer la satisfaction, la fidélité et la promotion par les passagers des compagnies aériennes grâce à des expériences client engageantes, générant ainsi de nouveaux revenus et assurant la réussite à long terme des compagnies aériennes commerciales du monde entier.

« En combinant le vivier de talents de FPT Software, son expertise éprouvée et celle de SQLI, je suis convaincue que nous pouvons générer davantage de sources de revenus et assurer un plus grand succès aux compagnies aériennes commerciales du monde entier. Le ciel sera notre seule limite », affirme Mme Chu Thi Thanh Ha, présidente de FPT Software.

Avec plus de dix ans d'expérience dans l'industrie et plus de 200 ingénieurs en data aéronautique hautement qualifiés, FPT Software s’impose comme un acteur technologique majeur du secteur. La société est forte d’un vaste réseau de partenaires établi avec les principales compagnies aériennes en Europe, aux États-Unis et au Vietnam. Sa clientèle comprend de plus de 100 compagnies aériennes, aéroports, prestataires de services de fret aérien et constructeurs d'avions. FPT Software compte notamment parmi les partenaires clefs du géant de l'aérospatial Airbus et de sa plateforme Skywise , et l’entreprise a récemment conclu un partenariat avec l'Agence de l’Union Européenne pour la sécurité aérienne (AESA). Elle a contribué à amener l'industrie vers un avenir innovant et plus durable, en promouvant les normes de sécurité tout en optimisant la consommation de carburant, les coûts et les opérations à travers divers départements.

« L'industrie du transport aérien fait face à une forte demande pour les années à venir, avec un carnet de commandes d’avions commerciaux atteignant un niveau record de 15 700 appareils. SQLI et FPT Software s’unissent à point nommé pour soutenir cette tendance grâce à leur expertise et à leurs ressources digitales. Nos valeurs communes, aussi bien de delivery excellence que d'orientation client, feront de ce partenariat un succès » déclare M. Philippe Donche-Gay, Président Directeur Général du groupe SQLI.

A propos de FPT Software

FPT Software, une filiale de FPT Corporation, est un fournisseur mondial de technologies et de services informatiques dont le siège est au Vietnam, avec un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars en 2023 et plus de 30 000 collaborateurs dans 30 pays.

L’entreprise relève des défis complexes et saisit des opportunités commerciales grâce à ses services de classe mondiale, notamment dans l’analyse des données, l’IA, les plateformes numériques, le cloud, l’hyperautomatisation, l'IdO et le low-code. FPT Software travaille avec plus de 1 000 clients dans le monde, dont 91 du Fortune 500 dans l’aviation, l’automobile, la banque, les services financiers et l'assurance, la santé, la logistique, la fabrication et les services publics. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://fptsoftware.com/

A propos de SQLI

Fondée en 1990, SQLI a toujours eu pour mission d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Son ADN technologique se double aujourd’hui d’une dimension que nous appelons « l'expérience digitale ». Par ailleurs, au cours des 25 dernières années, SQLI a développé une forte compétence dans le domaine de l'aéronautique et de l’aérospatial en collaborant avec des équipementiers, des fournisseurs et des compagnies aériennes du monde entier.