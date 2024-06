NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--De Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) (“ELC”) maakte vandaag bekend dat het de overname heeft voltooid van DECIEM Beauty Group Inc. (“DECIEM”), een verticaal geïntegreerd multi-brand bedrijf gevestigd in Canada. Eerst heeft ELC in 2017 in DECIEM geïnvesteerd, in 2021 heeft het bedrijf haar aandeel vergroot en werd zo meerderheidsaandeelhouder, en onlangs deed het beroep op de optie om de resterende belangen in DECIEM na een periode van drie jaar aan te kopen. ELC sloot de aankoop van de resterende belangen op 31 mei 2024 aan de hand van contanten voor een geschat bedrag van $860 miljoen. De totale investering, liquiditeiten niet inbegrepen, bedroeg ongeveer $1,7 miljard verdeeld over de drie tranches.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.