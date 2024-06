AM Best Revisa Perspectivas a Positivas y Afirma Calificaciones Crediticias de Worldwide Reinsurance Limited

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas de estables a positivas y há afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bbb-” (Buena) de Worldwide Reinsurance Limited (Worldwide Re) (Trinidad y Tobago).

Las calificaciones de Worldwide Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) marginal.

Las perspectivas positivas de Worldwide Re reflejan el refuerzo en su fortaleza de balance a través de mejoras en su estructura de retrocesión no proporcional y de la disminución de su exposición a zonas catastróficas, limitando grandes desviaciones en su siniestralidad de daños, así como del crecimiento consistente de su base de capital.

Worldwide Re inició operaciones en 2013 ofreciendo capacidad de reaseguro en daños, marítimo y responsabilidad civil, y se encuentra diversificada geográficamente en Europa, donde la mayoría de su negocio se localiza, Asia, América Central, Sudamérica y el Caribe. Worldwide Re opera a través de una red de brokers e intermediarios.

Las calificaciones también reflejan una sostenida rentabilidad y suscripción de buena calidad de Worldwide Re, sólida administración del capital y diversificación geográfica en primas. Parcialmente contrarrestando estos factores positivos de calificación se encuentra el perfil ERM marginal de la compañía, pese a que ha reflejado mejoras, así como el panorama altamente competitivo en sus mercados objetivo dentro de un entorno económico desafiante.

La base de capital de la compañía se ha expandido constantemente mediante la reinversión de utilidades, reflejando una tasa de crecimiento anual compuesta del 8% en 2023, impulsada principalmente por las sólidas prácticas de suscripción.

En 2023, Worldwide Re registro un índice combinado de 82.6% y un retorno a capital del 11.4%, resultantes de la adecuada contención de su siniestralidad y costos operativos, así como de la liberación del exceso de reservas. Adicionalmente, AM Best espera que los futuros costos de adquisición logren contrarrestar desviaciones en la siniestralidad a medida que la compañía continúa expandiéndose en diferentes geografías de la mano de un buen panel reasegurador. El producto financiero continúa respaldando los resultados de Worldwide Re; sin embargo, la compañía no depende de dichos ingresos para lograr utilidades. Worldwide Re revisa constantemente sus prácticas de suscripción para mejorar el desempeño de los segmentos de negocio que se desvían de los objetivos.

A pesar de que el desempeño operativo de la reaseguradora ha sido adecuado a lo largo de su ciclo, AM Best considera que el perfil ERM de la compañía deberá continuar fortaleciéndose en términos de herramientas de administración de riesgos y de gobierno corporativo, con el fin de salvaguardar su sólido desempeño operativo y su posición de capital ajustada por riesgo.

Acciones de calificación positivas podrían ocurrir si Worldwide Re sostiene mejoras en su fortaleza de balance al mismo tiempo que mantiene su nivel actual de capitalización ajustada por riesgo, o si continua desarrollando su perfil ERM . Podrían producirse acciones de calificación negativas si el desempeño operativo de la compañía se deteriora a un nivel que ya no respalde las calificaciones.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2024 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.