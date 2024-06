Het is weer trouwseizoen: Een stralende bruid en een feest om nooit te vergeten met Quanta's Laser Huidverzorging!

Dr. Matteo Tretti Clementoni - Pico Filling Treatment - Before & After (Photo: Business Wire)

SAMARATE, Italië--(BUSINESS WIRE)--Volgens recent onderzoek is huidverzorging een prioriteit voor 90% van de bruiden (The Knot 2023 Wedding Beauty Survey). Zij vinden het uiterlijk van hun huid cruciaal voor hun trouwdag, en 65% van de bruiden in spe (The Knot 2023 Wedding Wellness Survey) heeft een gezondere levensstijl aangenomen om zich klaar te maken voor deze grote dag. Hier valt ook de huidverzorgingsroutine onder.

Laser skincare biedt een breed scala aan gepersonaliseerde behandelingen om aan elke specifieke behoefte te voldoen, zoals Pico Filling, facial resurfacing met een anti-aging effect om rimpels en fijne lijntjes te verminderen. Dr. Matteo Tretti Clementoni, specialist in plastische en reconstructieve chirurgie in de Laserplast-kliniek in Milaan, bevestigt dit: "Wanneer huiddefecten niet al te duidelijk zijn, kunnen wij met het gebruik van een laag-energetische fractionele laser met picoseconde de collageenproductie op een merkbare en klinische manier stimuleren. De follow-up behandeling duurt zeer kort en verstoort het relatieleven niet. Het is mijn favoriete methode voor jonge patiënten die de eerste leeftijdstekenen beginnen te vertonen."

68% van de Europese bruiden in 2023 investeert in huidverzorgingsproducten en behandelingen in de maanden voorafgaand aan hun bruiloft (The Wedding Report 2023 - Bridebook). Deze trend wordt ook bevestigd door Dr. Paolo Sbano, medisch directeur van de U.O.C. van Dermatologie aan de Universitaire Polikliniek "Santa Maria alle Scotte" in Siena en van de U.O.S.D. van het Ziekenhuis "Bel Colle" in Viterbo: "Met de behandeling Iconic Peel of Youlaser Prime by Quanta wordt een diepe exfoliatie verkregen samen met een regeneratieve stimulans in de neosynthese van collageen. Hierdoor verbetert de hele huidtextuur. Het wordt aanbevolen om deze procedure ruime tijd voor de trouwdag uit te voeren (40-60 dagen) om het regeneratiepotentieel ten volle te benutten. De behandeling is ook 's zomers mogelijk en heeft zeer korte hersteltijden (meestal 2-3 dagen roodheid). Daarom is hij compatibel met andere esthetische procedures of specifieke huidverzorging."

Deze procedures zijn niet-invasief en pijnloos. Het is snel en veilig voor totaal comfort, en de resultaten zijn onmiddellijk en langdurig met een stralend effect voor een gezonde, stralende teint. Met laser skincare kun je eindelijk afscheid nemen van je huwelijksstress en genieten van een vlekkeloze huid op je speciale dag.

"Quanta NaturaPeel® is een van de meest gevraagde huidverzorgingsbehandelingen. Bovendien is het een instant behandeling die de dag voor een belangrijke gebeurtenis kan worden uitgevoerd. Dus ook op een bruiloft maakt deze je huid stralend en glad," zegt Dr. Sergio Fernández, esthetisch arts bij Le Med Clinic in Madrid.

Vandaag wordt je droom van een vlekkeloze teint en natuurlijke gloed werkelijkheid.

