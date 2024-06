Está aberta a época dos casamentos: uma noiva radiante e um casamento inesquecível com os cuidados com a pele a laser Quanta!

Dr. Matteo Tretti Clementoni - Pico Filling Treatment - Before & After (Photo: Business Wire)

Dr. Matteo Tretti Clementoni - Pico Filling Treatment - Before & After (Photo: Business Wire)

SAMARATE, Itália--(BUSINESS WIRE)--De acordo com uma investigação recente, os cuidados com a pele são uma prioridade para 90% das noivas (Inquérito The Knot 2023 Wedding Beauty) que consideram a aparência da sua pele crucial para o dia do seu casamento, e 65% das futuras noivas (Inquérito The Knot 2023 Wedding Wellness) adotaram um estilo de vida mais saudável na preparação para o grande dia, incluindo uma rotina de cuidados da pele .

Os cuidados com a pele a laser oferecem uma vasta gama de tratamentos personalizados para responder a cada necessidade específica, tais como o Preenchimento Pico , rejuvenescimento facial com um efeito antienvelhecimento para reduzir rugas e rídulas, como confirmado pelo Dr. Matteo Tretti Clementoni, especialista em cirurgia plástica e reconstrutiva na Clínica Laserplast em Milão: “Quando os defeitos da pele não são demasiado óbvios, a utilização do laser fracionado de picossegundos de baixa energia permite-nos estimular a produção de colagénio de uma forma visível e clínica, ao mesmo tempo que proporciona um tratamento de acompanhamento muito curto que não interfere com a vida de relação. É o meu método de eleição para pacientes jovens que estão a começar a mostrar os primeiros sinais de envelhecimento.”

68% das noivas europeias em 2023 vão investir em produtos e tratamentos de pele nos meses que antecedem os seus casamentos (The Wedding Report 2023 - Bridebook). Esta tendência é também confirmada pelo Dr. Paolo Sbano, Diretor Médico na U.O.C. de Dermatologia da Policlínica Universitária “Santa Maria alle Scotte” em Siena e na U.O.S.D. do Hospital “Bel Colle” em Viterbo: “Com o tratamento Iconic Peel of Youlaser Prime by Quanta é possível obter uma esfoliação profunda combinada com um estímulo regenerativo na neossíntese de colagénio. O resultado é uma melhoria geral da textura da pele. Recomenda-se a realização deste procedimento com bastante antecedência (40-60 dias) em relação ao dia do casamento para tirar o máximo partido do potencial regenerativo. O tratamento, que também pode ser realizado no verão e com tempos de recuperação muito curtos (normalmente 2-3 dias de vermelhidão). É, portanto, compatível com outros procedimentos estéticos ou cuidados específicos da pele.”

Estes procedimentos são não-invasivos e indolores, rápidos e seguros para um conforto total, e os resultados são imediatos e duradouros com um efeito luminoso para uma tez saudável e radiante . Com os cuidados de pele a laser, pode finalmente dizer adeus ao stress pré-casamento e desfrutar de uma pele impecável no seu dia especial.

“Quanta NaturaPeel® é um dos tratamentos mais solicitados para o cuidado da pele. Além disso, é um tratamento instantâneo que pode ser efetuado na véspera de um evento importante, como um casamento, deixando a pele radiante e suave", afirmou o Dr. Sergio Fernández, Médico Esteta da Clínica Le Med em Madrid.

Hoje, o seu sonho de uma tez impecável e de uma luminosidade natural torna-se realidade.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.