Airbus Defence and Space werkt samen met AI start-up NeuralAgent aan het FCAS-project (Future Combat Air System)

Figure 1: Signing Ceremony, People from left to right, Jennifer Klaschka- Marketing and Operations at NeuralAgent, Dr. -Ing Onur Deniz CEO at NeuralAgent, Dirk Sprünken Procurement at Airbus, Juan Emilio Murillo Martinez, Head of Procurement Software and Cyber Security at Airbus, Luis Mager – Procurement at Airbus (Photo: Business Wire)

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Airbus Defence and Space, een leider in de lucht- en ruimtevaartindustrie, en NeuralAgent, een innovatieve AI start-up, hebben twee contracten getekend die het Future Combat Air System (FCAS) programma vorm gaan geven. Het tri-nationale programma staat onder leiding van de ministeries van Defensie van Frankrijk, Duitsland en Spanje en betekent een belangrijke stap voorwaarts in de versterking van de Europese defensiesystemen, vooral door de inzet van geavanceerde kunstmatige intelligentie. De samenwerking tussen Airbus en NeuralAgent draagt bij aan de Combat Cloud van FCAS, als onderdeel van het wereldwijde fase 1B-contract.

Het partnerschap richt zich op het overbruggen van de innovatiekloof met een AI-gedefinieerd, storingsvrij, veerkrachtig en zelforganiserend netwerk en systeemarchitecturen in de lucht, op de grond of in de ruimte. Het doel is om de reactietijden van een onbeperkt aantal gevechtsknooppunten te automatiseren en te optimaliseren, zodat ze worden teruggebracht tot real time of milliseconden. In dit initiatief wordt gebruik gemaakt van de moderne infrastructuur van Airbus Defence and Space en de geavanceerde gedecentraliseerde AI-technologie van NeuralAgent. Deze technologie levert redundante, verklaarbare en goed presterende samenwerkende agenten in dynamische omgevingen. Dit heeft als doel het beter te doen dan dure centrale AI-benaderingen met een enkel punt van falen. Samen willen ze de defensiecapaciteiten transformeren aan de hand van ongeëvenaarde en gedistribueerde autonome inlichtingen over een groot aantal gevechtsknooppunten.

Dr. Onur Deniz, CEO van NeuralAgent, benadrukte het belang van deze samenwerking: "Dit contract is een cruciale prestatie voor NeuralAgent. Niet alleen kunnen wij nu de toekomst van AI-gedefinieerde veilige en veerkrachtige netwerken herdefiniëren met onze AI-Agent Foundation-modellen, maar ook ons bereik uitbreiden naar dual-use cases voor commerciële industrieën, van de ruimte tot op de grond, en zo schaalbare innovatie in de hele EU ondersteunen."

Juan Emilio Murillo Martinez, hoofd Procurement Software and Cyber Security bij Airbus Defence and Space, wees op de voordelen van dit partnerschap: "Werken met baanbrekende AI start-ups zoals NeuralAgent, zal onze innovatie-inspanningen stimuleren en ons helpen koploper te blijven met de nieuwste AI-trends. Deze samenwerking zal onze capaciteiten in zowel bestaande als toekomstige systemen verbeteren en ervoor zorgen dat we aan de top van de technologische vooruitgang blijven."

Dit strategische partnerschap tussen Airbus Defence and Space en NeuralAgent heeft als doel de Europese AI-capaciteiten voor defensie te transformeren en toont hun toewijding aan innovatie en leiderschap in het grootste defensieproject van de EU.

Over Airbus Defence and Space

Airbus Defence and Space is de defensie- en ruimtevaartdivisie van Airbus Group die actief is op het gebied van defensie- en ruimtevaartproducten en -diensten. Het bedrijf is toonaangevend in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van militaire vliegtuigen, ruimtesystemen en connected intelligence systemen en services.

Over NeuralAgent

NeuralAgent is een AI start-up gespecialiseerd in de ontwikkeling van gedecentraliseerde AI-Agent Foundation modellen voor gedistribueerde autonome intelligentie en het vormgeven van de toekomst van telecom, mobiliteit, ruimtevaart en robotica.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.