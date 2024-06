Pudgy Penguins e Mythical Games realizam parceria para criar o videogame móvel AAA

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Pudgy Penguins , a empresa de desenvolvimento de marca por trás da série de personagens Pudgy Penguins mundialmente reconhecidos, e a Mythical Games , o estúdio de tecnologia de jogos de última geração, anunciaram hoje uma parceria para criar um videogame móvel exclusivo habilitado para web3. A parceria reúne os criadores dos personagens Pudgy Penguins reconhecidos mundialmente e o estúdio de jogos por trás dos dois dos jogos blockchain de maior sucesso de todos os tempos, NFL Rivals e Blankos Block Party.

Os detalhes do próximo jogo desenvolvido em conjunto com a Mythical Games foram anunciados no evento Consensus 2024. O próximo jogo para celular será um videogame imersivo baseado no lore (informações básicas sobre os personagens e história do jogo) e no humor que tornaram os Pudgy Penguins tão amados, juntamente com a qualidade, jogabilidade e acessibilidade do AAA, sinônimos do título NFL Rivals da Mythical Games. O novo jogo está programado para ser lançado na plataforma Mythical em 2025, sede do NFL Rivals, com mais de 5 milhões de jogadores, e do Mythos Chain (MYTH), com mais de um milhão de carteiras ativas.

“ O Web3 nos jogos evolui rapidamente, mas uma coisa que ainda não mudou é a necessidade dos jogos serem alimentados por comunidades fortes e excelente jogabilidade”, disse John Linden, CEO da Mythical Games. “ O Pudgy Penguins é o único projeto web3 a realmente se tornar mainstream por meio de suas incríveis parcerias do varejo com o Walmart e a Target e com o seu rápido crescimento de seguidores nas redes sociais. Estamos muito empolgados em combinar seus esforços com um jogo que será jogado por milhões de pessoas. Desenvolver esse projeto com a Mythical Games na Mythical Platform e no Mythos Chain, já utilizados por milhões de consumidores, será um grande impulsionador para promover ainda mais a web3 junto aos consumidores mainstream.”

Luca Netz, CEO da Pudgy Penguins disse: “ Quando decidimos criar o primeiro jogo Pudgy Penguins baseado em blockchain AAA para dispositivos móveis, trabalhar com a Mythical Games foi algo que me empolgou. Nossa estratégia de crescimento, que já alcançou milhões, combinada com a experiência e êxito da Mythical Games em jogos, prepara esse esforço para o sucesso. Mal podemos esperar para mostrar à comunidade Pudgy Penguins o que está por vir e pedir o seu feedback à medida que o desenvolvimento avança”.

Na preparação para o seu lançamento, os proprietários do Pudgy Penguins receberão conteúdo exclusivo, prévias de filmagens do jogo e terão a oportunidade de ajudar a moldar aspectos importantes do desenvolvimento do jogo. O jogo foi idealizado para atrair a comunidade Pudgy Penguins, assim como o mercado mais amplo de jogos, para fazer com que a marca e a cultura do Pudgy Penguins cresçam ainda mais.

Antes do lançamento do jogo em 2025, os jogadores interessados ​​​​podem se unir ao Discord do Pudgy Penguins e seguir as contas de Twitter/X do Pudgy Penguins (@pudgypenguins) e da Mythical Games (@playmythical) para permanecerem atualizados sobre o próximo jogo.

Sobre o Pudgy Penguins

Pudgy Penguins dedica-se a tornar a Web3 acessível a todos para a criação de produtos inovadores que possibilitem uma integração perfeita. Seu foco no empoderamento da comunidade e na construção do reconhecimento da marca os tornaram líder no espaço Web3, ao mesmo tempo que revolucionou a web2 tradicional, a esfera do varejo. A marca está comprometida em impactar o consumidor diário e em moldar o futuro do Web3.

Saiba mais em: https://www.pudgypenguins.com/

Sobre a Mythical Games

Reconhecida pelo World Changing Ideas 2021 da Fast Company e recentemente pelo Best Startup Employers (2024) da Forbes, a Mythical Games é uma empresa de jogos de última geração que cria jogos de classe mundial e empodera os jogadores a assumirem a propriedade de seus ativos nos jogos por meio do uso da tecnologia blockchain. A equipe ajudou a desenvolver importantes franquias, incluindo: Call of Duty, Call of Duty Mobile, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Magic: The Gathering, EA Madden, Harry Potter Hogwarts Mystery, Marvel Strike Force, Modern Warfare 3 e Skylanders.

O Mythical Marketplace, o primeiro mercado de blockchain no jogo para iOS e Android, oferece aos jogadores propriedade e controle sobre a compra e venda de ativos digitais, enquanto a Mythical Platform protege os jogadores que podem ser novos no blockchain por meio de uma carteira de custódia para seus itens digitais.

A Mythical Games é uma das 22 empresas membros fundadoras da Mythos Foundation (http://mythos.foundation) que utiliza o Mythos Chain como o seu blockchain e o token MYTH da Mythos para o Mythical Marketplace.

