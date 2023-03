Tigo Energy presenta il monitoraggio intelligente dei dati a livello di modulo al K.EY – The Energy Transition Expo

MONTEVARCHI, Italia--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. ("Tigo" o l'"azienda"), fornitore leader di soluzioni intelligenti per il solare e l'accumulo energia, oggi ha annunciato la propria partecipazione in qualità di espositore all'imminente edizione di K.EY – The Energy Transition Expo a Rimini, Italia. I rappresentanti di Tigo effettueranno la dimostrazione delle soluzioni Tigo Flex MLPE, la soluzione solare residenziale targata Tigo EI, e della piattaforma di monitoraggio Tigo Energy Intelligence; congiuntamente, questi prodotti rappresentano la soluzione più avanzata e conveniente per l'ottimizzazione e il monitoraggio dei progetti solari a livello di modulo, sia di dimensioni limitate che su larga scala.

"Tigo Energy Intelligence è da sempre la soluzione ottimale per la visibilità sui singoli sistemi a livello di modulo e ora, con l'aggiunta di sofisticate funzionalità di gestione della flotta, ci permette di velocizzare la messa in servizio e di ridurre il costo delle operazioni e della manutenzione. Entrambi questi fattori aggiungono un valore incredibile", è il commento di Fabrizio Benigni, CEO di Est Energy. "La semplice interfaccia di Tigo e la disponibilità di ampi volumi di dati rendono più semplice l'effettuazione di analisi complete che non hanno paragoni sul mercato. I nostri clienti sono particolarmente soddisfatti della funzionalità Reclaimed Energy (Energia Recuperata), che evidenzia i vantaggi dell'ottimizzazione basata sui singoli pannelli, anche in caso di diversi tipi di mismatch dei moduli".

L'intera gamma delle soluzioni Tigo sarà a disposizione di installatori e progettisti solari presso lo stand di Tigo (padiglione D1, stand n. 002). I visitatori della fiera K.EY potranno osservare da vicino l'architettura modulabile della soluzione residenziale di Tigo EI e conoscere le tante funzionalità intelligenti offerte dalla piattaforma Tigo TS4, quasi universalmente compatibile con i principali moduli e inverter PV. Gli specialisti del team Tigo proporranno sessioni interattive quotidiane dedicate al software per il monitoraggio Tigo Energy Intelligence ed effettueranno la dimostrazione delle performance a livello di modulo offerte da installazioni PV attive.

"Forte di oltre dieci anni di comprovata leadership e affidabilità nella tecnologia MLPE, Tigo continua a velocizzare l'adozione del solare grazie a soluzioni hardware e software intelligenti che migliorano l'esperienza degli installatori", è il commento di Massimo Migliorini, responsabile dello sviluppo commerciale di Tigo per l'area EMEA. "Grazie a una soluzione ormai completa per ogni componente tra i moduli PV e la rete, tra cui la gestione della flotta, i nostri installatori vantano un'efficienza che non ha precedenti. Con report avanzati sulle performance e con l'esclusiva funzionalità Reclaimed Energy di Tigo, i clienti residenziali possono generare più energia e quantificare facilmente i propri ritorni sugli investimenti negli impianti solari".

Per ulteriori informazioni su Tigo visitare il K.EY - The Energy Transition Expo (Quartiere Fieristico di Rimini, Italia, padiglione D.1, stand 002) dal 22 al 24 marzo 2023. Per fissare un incontro con un rappresentante Tigo utilizzare questo link.

Informazioni su Tigo Energy

Fondata nel 2007, Tigo è un'azienda leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di soluzioni hardware e software intelligenti che migliorano sicurezza e resa energetica, riducendo al contempo i costi operativi dei sistemi solari residenziali, commerciali e di tipo industriale. Per il monitoraggio e il controllo avanzato dell'energia, Tigo combina la sua tecnologia Flex MLPE (Module Level Power Electronics) e l'ottimizzazione solare con capacità software intelligenti e basate sul cloud. I prodotti Tigo MLPE massimizzano le performance, consentono di monitorare l'energia in tempo reale e offrono una funzionalità di spegnimento rapido a livello di modulo per soddisfare i requisiti del codice elettrico. L'azienda sviluppa e produce anche prodotti come inverter e sistemi di accumulo in batteria per il mercato residenziale 'solare più accumulo'. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.tigoenergy.com.

