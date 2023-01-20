聯想承諾到2050年實現淨零排放，該目標已獲科學基礎減量目標倡議組織認證

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--聯想(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)今日宣布，公司在2050年前實現溫室氣體(GHG)淨零排放的目標已獲得科學基礎減量目標倡議組織(SBTi)的認證和批准，該倡議是聯合國全球契約組織、全球環境資訊研究中心(CDP)和世界自然基金會(World Wide Fund for Nature)之間達成的一項合作夥伴關係。這一認證和批准使聯想成為第一家獲得這項認證的個人電腦和智慧手機製造商，也是全球僅有的139家淨零碳排放目標已獲得SBTi認證的企業之一。

透過與SBTi合作並遵守他們的全球首個淨零排放標準，聯想正在採取科學、協作和負責任的方法來減少碳排放。

聯想集團董事長楊元慶表示：「作為全球技術領導者，聯想十多年來一直致力於減排。在應對氣候變遷的抗爭中，我們相信協作和問責制是集體成功所需的兩個關鍵要素。我們仍然致力於遵循氣候科學，使我們的測量標準化，並對我們的目標和進展進行持續驗證。」

使目標與SBTi保持一致有助於使公司對其減排負責。如果不與SBTi接軌，就很難驗證或知曉何時能達到淨零排放目標。原因如下：

標準化：SBTi是第一個將淨零的含義標準化的機構，因為它涉及到將全球暖化限制在攝氏1.5度的措施和行動。 適應性：SBTi的標準是動態的，能夠及時回應公司的集體措施和地球不斷變化的溫度。 問責制：2050年對許多人來說似乎還很遙遠，今天做出承諾的許多領導者在27年後可能不再擔任相關的職務。將減緩氣候變遷的目標與一個外部機構接軌可以實現問責制和連續性。

科學基礎減量目標倡議組織執行長Luiz Amaral表示：「氣候科學告訴我們，如果我們要實現全球淨零排放並防止氣候變遷造成最具破壞性的影響，我們就需要快速而深入地減排。聯想的淨零目標與氣候危機的緊迫性相符，並樹立了同行必須效仿的明確榜樣。」

聯想的2050年長期目標與其經過SBTi認證的2030年近期減排目標一致，所有這些目標概述如下：

總體淨零目標

聯想承諾到2049/2050會計年度在整個價值鏈中實現溫室氣體淨零排放。

近期目標

聯想承諾，到2029/2030會計年度，將範圍1和範圍2的絕對溫室氣體排放量從2018/2019會計年度基線水準減少50%。聯想還承諾，在同一時段內，比照同類產品，將因使用聯想售出的產品而產生的範圍3溫室氣體排放量平均減少35%。聯想承諾，在同一時段內，對於每百萬美元毛利，將所購商品和服務產生的範圍3溫室氣體排放量減少66.5%。聯想還承諾，在同一時段內，對於每噸公里運輸產品，將因上游運輸和配送而產生的範圍3溫室氣體排放量減少25%。

長期目標

聯想承諾，到2049/50會計年度，將範圍1、2和3的絕對溫室氣體排放量從2018/19會計年度基線水準減少90%。

聯想是科學減排方法的早期採用者，公司在2020年獲得了2030年近期減排目標的批准，並幫助試行了首個此類淨零排放標準。

專注於ESG的顧問公司The Heart of Tech的創辦人Carolina Milanesi評論道：「成功實現淨零排放取決於一個透明的、以科學為基礎的合作架構，該架構將使各組織承擔長期的責任。SBTi已經建立了這一架構，並將使公司能夠加快減排速度。」

聯想減少排放的主要策略包括減少其產品對環境的影響，利用創新來提高其生產的永續性，以及減少其整個營運和價值鏈中的排放量。公司的淨零之旅系列影片中概述了這些策略，展示了聯想專家如何改變業務流程以實現淨零目標。

根據《巴黎協定》將升溫幅度限制在工業化前水準以上不超過攝氏1.5度的目標，聯想的排放量測量將有助於提供更廣泛的協作資料，以瞭解和限制氣候變遷。全球有4,000多家公司正在根據SBTi的科學方法和驗證流程調整其減排目標。

除了致力於減少排放外，聯想還被Gartner評選為全球25大供應鏈，入圍《財星》雜誌全球最受讚賞公司榜單，並入選CDP氣候變遷和水安全領域領導者。如需詳細瞭解聯想為所有人創造更智慧、更永續未來所採取的行動和措施，請參閱聯想2021-22會計年度ESG報告。

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關於聯想

聯想(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)是一家年收入700億美元的全球化科技公司，名列《財星》世界500大第171名，在世界各地共有82,000名員工，服務遍佈全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，我們在不斷鞏固個人電腦全球市場冠軍地位的基礎上，向包括基礎架構、手機、服務和解決方案在內的新成長領域拓展。這種變革與聯想改變世界的創新共同為世界各地的人成就一個更加包容、值得信賴和永續發展的數位化社會。歡迎造訪聯想官方網站https://www.lenovo.com，並在聯想StoryHub了解最新動態。

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