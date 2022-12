REPLY: Arlanis Reply nominata “Salesforce Implementation Partner of the Year” e “Community Impact Partner of the Year”

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Arlanis Reply, società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni e servizi Salesforce, ha ricevuto due premi da Salesforce per le sue eccellenti performance come partner nelle categorie “Salesforce Implementation Partner of the Year” e “Community Impact Partner of the Year” in Germania, Austria e Svizzera. Con questi Partner Awards, Salesforce premia annualmente le aziende partner che hanno dimostrato un impegno eccezionale nel fornire costantemente implementazioni di alta qualità e risultati di business per i clienti.

Il riconoscimento come “Salesforce Implementation Partner” premia varietà, complessità e numero di progetti gestiti con la massima soddisfazione dei clienti. In qualità di Salesforce Consulting Partner, Arlanis Reply ha convinto la giuria per la profonda competenza e la conoscenza completa dell'intero portafoglio Salesforce, oltre che per l'elevata qualità in numerosi progetti di clienti cross-industry.

Il riconoscimento come “Community Impact Partner” premia Arlanis Reply per il suo impegno verso l'uguaglianza, la diversità e lo sviluppo sostenibile, nonché per il suo coinvolgimento attivo nella Salesforce Talent Alliance per attrarre e formare costantemente nuovi talenti.

“Reply supporta i principali brand globali con soluzioni cloud-native che creano esperienze straordinarie per i clienti lungo l'intera customer journey e generano trasformazioni innovative, intelligenti e su misura. Siamo orgogliosi del riconoscimento come “Implementation Partner” e del premio per lo sviluppo sostenibile, perché un approccio inclusivo e rispettoso delle pari opportunità e della diversità è il motore della creatività e dell'innovazione in Reply”, ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Arlanis Reply

Arlanis Reply è specializzata nella consulenza, progettazione, sviluppo e integrazione di soluzioni e servizi Salesforce. Arlanis Reply offre ai leader di mercato soluzioni perfettamente integrate per tutti i processi legati al cliente nelle vendite, nel marketing e nell'assistenza, dal primo contatto all’attività di supporto a lungo termine. Arlanis Reply configura tutti i componenti comuni di Salesforce come Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Marketing Cloud o App Cloud, o all’occorrenza, integra una programmazione individuale con Heroku. Con Mulesoft, Arlanis Reply offre una tecnologia di integrazione che consente di sviluppare, creare, analizzare, gestire e monitorare API e integrazioni point-to-point specifiche. Per farlo, Arlanis Reply si affida a metodologie di project management agili e a un approccio di progetto pensato per l'introduzione di Salesforce, che garantisce la massima flessibilità. www.arlanis.reply.com