DEXCOM E ROCHE COLLABORANO PER LA DISTRIBUZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO CONTINUO DEL GLUCOSIO IN TEMPO REALE DEXCOM ONE IN ITALIA

EDINBURGO--(BUSINESS WIRE)--DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM), leader mondiale nel monitoraggio continuo del glucosio (CGM) in tempo reale per le persone con diabete, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo con Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) per la distribuzione in Italia del sistema CGM in tempo reale Dexcom ONE.

“In Dexcom, siamo impegnati ad accresce l'accesso al monitoraggio continuo del glucosio per le persone con diabete in tutto il mondo. Questo accordo di distribuzione con Roche accelererà la nostra capacità di rendere ampiamente disponibile alle persone con diabete in Italia il sistema CGM Dexcom ONE, la soluzione capace di cambiare molte vite umane,” ha dichiarato Erik Bjorkman, Vicepresidente senior, general manager EMEA in Dexcom. “Utilizzando il solido team e le ampie risorse che Roche ha già istituito nel Paese, saremo in grado di portare Dexcom ONE sul mercato in maniera rapida, efficiente e per un numero maggiore di persone, offrendo agli italiani uno strumento semplice e più accessibile per la gestione del diabete, con il CGM Dexcom.”

Dexcom ONE utilizza un piccolo sensore indossabile e un trasmettitore per misurare e inviare i valori glicemici in tempo reale e in modalità wireless a uno smart device compatibile*, tramite l'app Dexcom ONE, eliminando la necessità delle fastidiose punture del polpastrello.† Con l’app, è possibile anche visualizzare le frecce di tendenza, per mostrare la velocità e la direzione dei livelli glicemici, facilitando le decisioni terapeutiche in tempo reale e aiutando le persone con diabete a evitare eventi di glicemia alta o bassa, potenzialmente pericolosi.

“Nel nostro impegno per portare un reale sollievo alle persone con diabete e ai caregiver, siamo entusiasti di collaborare con Dexcom per espandere il nostro ecosistema aperto,” ha dichiarato Pedro Goncalves, responsabile commerciale globale di Roche Diabetes Care. “Vediamo un grande potenziale in questa collaborazione per promuovere la scelta e l'ulteriore semplificazione della gestione della terapia quotidiana per le persone con diabete e gli operatori sanitari. Questa collaborazione ci consentirà di accelerare l'accesso a un sistema CGM leader a costo competitivo, riducendo così l'immenso carico quotidiano di questa malattia cronica sulle persone, sulla società e sul sistema sanitario in Italia.”

Dexcom ONE è un sistema CGM semplificato e più accessibile che condivide lo stesso innovativo hardware di rilevamento di Dexcom G6. Dexcom ONE è adatto alle persone con diabete di tipo 1 o di tipo 2 che utilizzano l’insulina. Il sistema CGM Dexcom G6 continuerà a essere disponibile in Italia attraverso i canali già esistenti per le persone che richiedono un supporto aggiuntivo per la gestione del diabete; ad esempio le persone non consapevoli dell'ipoglicemia, i bambini e coloro che utilizzano dispositivi connessi.

Il portafoglio CGM in tempo reale Dexcom

Sistema Dexcom G6 Connettività leader di settore Dexcom ONE rtCGM reso più accessibile Sensore Sensore di dimensioni contenute

Inizializzazione del sensore in 2 ore

Indossabile per 10 giorni Sensore di dimensioni contenute

Inizializzazione del sensore in 2 ore

Indossabile per 10 giorni Avvisi Avvisi personalizzati

Avviso ipoglicemia urgente imminente Avvisi personalizzati Connettività Compatibile con smartphone e smartwatch ‡

Ricevitore opzionale

Fino a 10 follower in remoto ††

Integrazione senza problemi del microinfusore di insulina Compatibile con smartphone ‡

Ricevitore opzionale

Le attività di localizzazione e registrazione con il Ministero della Salute in Italia sono già in corso per Dexcom ONE. Roche e Dexcom collaborano strettamente con l'obiettivo di rendere il sistema disponibile ai pazienti italiani nei prossimi mesi.

Nel luglio 2021, Dexcom ha ricevuto il marchio CE per il suo sistema Dexcom ONE per le persone con diabete a partire dai due anni di età.1

DexCom, Inc.

DexCom, Inc. consente alle persone di assumere il controllo del diabete attraverso innovativi sistemi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM). Con sede centrale a San Diego, in California, e sedi operative in Europa e in parti dell'Asia-Pacifico, Dexcom si è affermata come leader nella tecnologia per la cura del diabete. Ascoltando le esigenze di utenti, caregiver, e fornitori, Dexcom semplifica e migliora la gestione del diabete in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni sul CGM Dexcom: www.dexcom.com.

*Per l’elenco dei dispositivi compatibili, visitare: www.dexcom.com/compatibility.

†Se gli avvisi e le letture della glicemia provenienti da Dexcom ONE o Dexcom G6 non corrispondono ai sintomi o ai valori attesi, ricorrere al glucometro per prendere decisioni terapeutiche nel diabete.

‡Per visualizzare un elenco di smart device compatibili, visitare: dexcom.com/compatibility

††È richiesta l’app Follow separata.

1Dexcom ONE non è destinato alla vendita o alla distribuzione negli Stati Uniti.

© 2022 Dexcom, Inc. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom ONE e Dexcom Clarity sono marchi registrati di DexCom, Inc. negli U.S.A. e potrebbero essere registrati in altri paesi. Tutti i diritti riservati.