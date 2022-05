Kempower sarà presente alla Fiera Autopromotec di Bologna con soluzioni flessibili, dinamiche e modulari di ricarica rapida per veicoli elettrici

Kempower fornisce caricatori veloci per veicoli elettrici altamente adattabili, modulari, dinamici, facili da usare e affidabili per soddisfare diverse necessità. La natura modulare dei nostri caricatori permette ai sistemi di ricarica rapida per veicoli elettrici di essere facilmente modificabili e agevolmente integrabili in base alla crescita della domanda. (Photo: Business Wire)

BOLOGNA, Italia--(BUSINESS WIRE)--Kempower, fornitore di soluzioni di ricarica rapida per veicoli elettrici, presenterà la sua avanzata tecnologia di ricarica veloce per la prima volta in Italia all'Autopromotec di Bologna il 25-28 maggio 2022. Autopromotec è la fiera internazionale più specializzata nelle attrezzature per autoveicoli e prodotti aftermarket.

Gli specialisti del settore della mobilità elettrica di Kempower saranno a disposizione dei visitatori dell'evento per illustrare la tecnologia di ricarica EV dell'azienda. I partecipanti potranno vedere e testare i sistemi di ricarica rapida Kempower S-series e C-series e il caricatore rapido DC mobile Kempower T-series. Troverete il team Kempower presso il padiglione 18, stand B 6.

"Siamo lieti di presentare la nostra tecnologia di ricarica rapida per veicoli elettrici in una delle fiere più importanti d'Europa per le attrezzature e l'aftermarket automobilistico. Avremo la grande opportunità d'interagire con i clienti in Italia ed in Europa e di presentare le nostre esclusive soluzioni alla regione. Grazie al forte background industriale del paese nel settore automobilistico, il futuro del mercato italiano della ricarica dei veicoli elettrici ha un grande potenziale di crescita e noi vogliamo essere parte di questo viaggio", afferma Tomi Ristimäki, Amministratore Delegato di Kempower.

Soluzioni di ricarica rapida dinamiche e adattabili con User Experience d’eccellenza

Kempower fornisce caricatori veloci per veicoli elettrici altamente adattabili, modulari, dinamici, facili da usare e affidabili per soddisfare diverse necessità. La natura modulare dei nostri caricatori permette ai sistemi di ricarica rapida per veicoli elettrici di essere facilmente modificabili e agevolmente integrabili in base alla crescita della domanda.

Il catalogo di prodotti Kempower comprende le seguenti soluzioni: punti di erogazione Kempower S-Series, che consentono la ricarica rapida simultanea e frequente di diversi veicoli elettrici; power unit Kempower C-Series, che è un’unità di alimentazione per ricarica modulare in grado di fornire veloci tempi di ricarica; caricabatterie mobile DC Kempower T-Series, resistenti alle intemperie e adatti all'uso sia all'interno che all'esterno; stazione C Kempower, che consiste in un punto di erogazione e un'unità di alimentazione di ricarica combinati in una singola unità.

Kempower ChargEye™ è un sistema di gestione di ricarica facile da usare, basato sul cloud, per gli operatori e rivenditori dei punti di ricarica, flotte di veicoli fuoristrada e per operatori di autobus e camion. Quando le stazioni di ricarica Kempower sono collegate a ChargEye, gli utenti possono facilmente monitorare, gestire e diagnosticare le operazioni quotidiane sia delle stazioni di ricarica che dei propri veicoli. Inoltre, il sistema ChargEye assicura che una flotta di veicoli aziendali sia sempre disponibile al servizio, ottimizzando i costi energetici e preservando lo stato di salute delle batterie. Il software può anche essere integrato direttamente in altri sistemi IT per garantire livelli di operazioni e reportistica ottimali.

Informazioni su Kempower:

Kempower sviluppa e produce soluzioni di ricarica rapida DC per veicoli e dispositivi elettrici. Siamo un team di appassionati del settore della mobilità elettrica e specialisti di sistemi di ricarica per veicoli elettrici con un approccio pratico. Lo sviluppo e la produzione dei nostri prodotti hanno sede in Finlandia dove la maggior parte dei materiali e dei componenti vengono acquistati localmente. Ci occupiamo di tutti i settori del trasporto, dalle autovetture e veicoli aziendali alle attrezzature minerarie, imbarcazioni e agli sport motoristici. Insieme al gruppo Kemppi, che vanta un'esperienza di 70 anni nel perfezionamento degli alimentatori DC, abbiamo stabilito un livello elevato di progettazione e di user experience design. Kempower è quotata nel Nasdaq First North Growth Market Finland. www.kempower.com

