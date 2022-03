Exscientia et l'Université d'Oxford lancent "Xcellomics", un programme conçu pour accélérer la recherche universitaire fondamentale et mettre la nouvelle biologie au service de la découverte de nouveaux médicaments

OXFORD, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Exscientia (Nasdaq : EXAI) et le Target Discovery Institute de l'Université d'Oxford (Oxford TDI) annoncent aujourd'hui le lancement de Xcellomics - un programme destiné à recueillir des essais fonctionnels cellulaires auprès de la communauté universitaire mondiale en vue de développer de nouveaux outils de dépistage et d'identifier des cibles et candidats thérapeutiques en réponse à des besoins médicaux non satisfaits.

Le programme Xcellomics a été élaboré par les deux institutions établies à Oxford dans le but d'accélérer la recherche fondamentale en matière de découverte de médicaments - essentiellement réalisée dans des laboratoires universitaires - et de tirer parti de ces résultats pour accélérer l'accès des patients aux thérapies. Le programme propose aux candidats des ressources pour explorer, identifier et faire progresser rapidement de nouvelles cibles médicamenteuses en s'appuyant sur l'expertise d'Oxford TDI en matière de mise au point de tests de dépistage prédictifs robustes et pertinents pour les maladies et sur les capacités de conception de médecine personnalisée par l'IA d'Exscientia.

"La recherche universitaire a toujours joué et continuera de jouer un rôle essentiel dans le développement et le progrès de la médecine. Ce partenariat illustre à merveille la façon dont l'industrie et le milieu universitaire peuvent s'unir pour pallier une lacune traditionnelle dans le cycle de développement des médicaments", a déclaré Sir Peter Ratcliffe, FRS, FMedSci, directeur de l'Oxford TDI au sein du département de médecine Nuffield et lauréat du prix Nobel de médecine 2019. "S'il existe une multitude d'avancées dans l'utilisation de la génétique, de la génomique, de la biologie cellulaire et chimique dans le but d'améliorer la découverte de cibles, nous pensons avoir seulement commencé à explorer les possibilités d'essais disponibles qui pourraient se traduire par des thérapies intéressantes pour les patients."

Les propositions de tests seront examinées et sélectionnées par le comité scientifique de Xcellomics et seront développées, mises au point et validées dans les installations avancées de criblage de cellules d'Oxford TDI, utilisant une gamme de résultats génomiques phénotypiques et fonctionnels qui exploitent la plateforme technologique d'Exscientia. Le conseil d'administration de Xcellomics assurera la supervision, il sera composé de membres d'Exscientia et d'Oxford TDI et sera présidé par Andrew Hopkins, DPhil, fondateur et PDG d'Exscientia.

Les projets sélectionnés seront poursuivis à l'aide de la plateforme d'IA exclusive d'Exscientia, afin d'identifier rapidement des cibles potentielles pour des programmes de nouveaux médicaments. Les priorités thérapeutiques changeront tous les six mois, en commençant par l'oncologie et l'immuno-oncologie, tandis que les soumissions "blue sky" seront acceptées sur une base continue. Les données et la propriété intellectuelle seront conjointement détenues par le chercheur et le programme Xcellomics.

"Exscientia a vu le jour au sein du monde universitaire, et nous restons engagés à soutenir et à faire progresser la recherche de pointe menée dans ces institutions à travers le monde", a déclaré Denise Barrault, gestionnaire de portefeuille chez Exscientia. "Nous sommes convaincus que notre partenariat avec le Target Discovery Institute de l'Université d'Oxford permettra de découvrir de nouvelles sciences et, potentiellement, de traduire et de faire progresser les idées les plus prometteuses en nouveaux médicaments de demain."

Une séance d'information en ligne aura lieu le mercredi 23 mars à 13 h 00 GMT. De plus amples informations sur cet événement sont disponibles sur le site https://www.xcellomics.com/launch-event

À propos d'Exscientia

Exscientia est une société de technologie pharmaceutique axée sur l'IA et déterminée à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a créé la toute première plateforme fonctionnelle d'oncologie de précision pour diriger avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique prospective interventionnelle, ainsi que pour faire progresser les petites molécules conçues grâce à l'IA vers le milieu clinique. Notre pipeline de programmes internes et réalisés en partenariat, démontre notre capacité à transformer rapidement des concepts scientifiques en candidats thérapeutiques conçus avec précision, en ayant plus de 25 projets en cours. En concevant de meilleurs médicaments, plus rapidement, nous pensons que les meilleures idées de la science peuvent aussi rapidement devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

Exscientia possède des bureaux à Oxford, Vienne, Dundee, Boston, Miami, Cambridge (Royaume-Uni) et Osaka. Pour de plus amples informations, visitez notre site Web à l'adresse https://www.exscientia.ai ou suivez-nous sur Twitter à l'adresse @exscientiaAI.

À propos d'OXFORD TDI

La découverte de cibles permet d'identifier des cibles médicamenteuses, des molécules ou des interactions moléculaires à un point critique d'une voie de transmission d'une maladie, susceptibles de faire l'objet d'une manipulation thérapeutique. Le centre a pour mission de faire le lien entre les avancées récentes en génétique, génomique, biologie cellulaire et chimique en vue d'améliorer la découverte de cibles médicamenteuses. En mettant l'accent sur le peaufinage et la validation de ces cibles, nous pourrons établir un meilleur lien entre les processus universitaires traditionnels "ouverts" de la recherche biomédicale et le besoin de l'industrie pharmaceutique en matière de cibles définies avec précision pour accélérer le développement des médicaments.

Déclarations prospectives

