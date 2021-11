Indeed e Quandoo annunciano una partnership per affrontare la crisi delle assunzioni nel settore della ristorazione

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Indeed, il più grande sito di annunci di lavoro al mondo, e Quandoo, una delle piattaforme di prenotazione di ristoranti in maggiore crescita a livello mondiale, annunciano oggi una partnership per affrontare l'attuale crisi di assunzioni nel settore della ristorazione.

Questa partnership prevede che i ristoranti ricevano un credito di 50€ per pubblicare un annuncio di lavoro sponsorizzato sulla piattaforma di Indeed. Gli annunci di lavoro sponsorizzati hanno una visibilità ottimale e maggiori probabilità di fornire assunzioni*; Indeed e Quandoo si augurano che ciò metta in contatto il personale con i ristoranti che ne hanno più bisogno.

I datori di lavoro che pubblicano un annuncio su Indeed per la prima volta riceveranno un credito di 50€ sul loro account per iniziare a sponsorizzare i propri annunci di lavoro e raggiungere più candidati. I datori di lavoro in Italia possono richiedere l'offerta qui.

“Siamo davvero entusiasti di questa partnership. Si tratta di un argomento che coinvolge da vicino noi di Quandoo, in quanto sappiamo dai nostri partner quanto sia difficile trovare personale. Quindi abbiamo voluto fare la nostra parte per sostenere il settore come possibile. Collaborando con Indeed crediamo di poter contribuire a risolvere questo grave problema”, ha affermato l'AD di Quandoo, Hidetaka Kawashima.

Questa partnership nasce a seguito della grave carenza di personale nel settore della ristorazione dovuta alla pandemia di COVID-19. I dati di Indeed mostrano che le offerte di lavoro collegate alla preparazione e ai servizi nel settore food sono aumentate del 41% rispetto al periodo precedente la pandemia*, a dimostrazione del fatto che la ricerca di nuovi candidati è sorprendentemente alta.

Derek Diviney, VP Vendite e Soddisfazione del cliente EMEA presso il portale internazionale di annunci di lavoro Indeed, ha affermato: “Le offerte di lavoro nel settore alimentare sono aumentate negli ultimi mesi e sono ora ben superiori al livello precedente la pandemia. Ciononostante, l'offerta di persone in cerca di lavoro non ha tenuto il passo con la domanda e di conseguenza molti datori di lavoro stanno riscontrando dei rallentamenti”.

“La missione di Indeed è aiutare le persone a trovare lavoro, e ci auguriamo che la nostra partnership con Quandoo aiuti i ristoranti di tutto il mondo ad assumere rapidamente candidati qualificati per soddisfare la crescente domanda da parte dei consumatori”.

La Country Manager per l'Italia di Quandoo, Stefania Nordio, ha commentato: “Dopo un periodo di grandi sacrifici e incertezze, il mondo della ristorazione si è trovato ad affrontare la difficoltà nel reperire personale di sala e di cucina. Tramite la partnership con Indeed speriamo di fornire un supporto e un’opportunità per tornare velocemente a pieno organico”.

Questa partnership è stata lanciata in Regno Unito, Australia, Germania, Austria e Italia il 1° ottobre 2021.

