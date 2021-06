Lisarb Energy Assina Contrato de Arrendamento de 20 MW com a Raízen para Novos Parques Solares no Brasil

LONDRES & RIO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE)--Lisarb Energy, uma das desenvolvedoras de energia solar que mais cresce no Brasil, assinou contratos de arrendamento de 20 MW para novos parques solares com a Raízen, uma empresa de energia integrada e uma das maiores empresas do Brasil.

A Lisarb Energy irá desenvolver quatro novas plantas solares de 5 MW para produzir 20 MW de potência. Duas ficarão no Rio de Janeiro, uma em Goiás e outra no Distrito Federal. A Lisarb espera concluir e colocar em funcionamento os novos parques solares até março de 2022.

O investimento no projeto é de US$ 20 milhões e a expectativa é de criar cerca de 200 empregos. As novas usinas solares irão gerar 38.700 MWh de eletricidade verde a cada ano durante os 15 anos de duração dos contratos.

"A Raízen estabeleceu uma posição de liderança em bioenergia em todo o Brasil e temos a satisfação de ajudar a empresa a expandir seu amplo portfólio de energia com a nova energia solar", disse Jamie MacDonald-Murray, Presidente da Lisarb Energy. "A Raízen tem um forte compromisso com a sustentabilidade e nossa parceria com eles irá ajudar a fornecer uma matriz energética brasileira mais limpa e confiável."

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSOLAR, prevê que a energia solar ocupará a maior parte (38%) da matriz elétrica brasileira, produzindo 125 GW até 2050. O governo brasileiro recentemente isentou vários tipos de equipamentos solares do imposto de importação de 12%, reconhecendo a importância estratégica do mercado solar.

A Lisarb Energy já garantiu terrenos para desenvolvimento de energia solar fotovoltaica de 3 GW no Brasil.

Sobre a Lisarb Energy

A Lisarb Energy é uma das desenvolvedoras de energia solar que mais cresce no Brasil. Em 18 meses, a empresa expandiu seu portfólio em 50 vezes - de 50 MW a mais de 3 GW. A Lisarb desenvolve, constrói e administra projetos de energia solar distribuídos que têm o benefício de PPAs corporativos AAA, bem como parques solares em grande escala para o mercado livre e licitações governamentais.

A Lisarb Energy visa equilibrar o lucro com o propósito, reinvestindo uma porcentagem de seus lucros em iniciativas de saúde e educação que beneficiam comunidades locais próximas aos seus projetos solares.

