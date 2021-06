Con Redkey F10, l'aspirapolvere portatile, pieghevole e senza fili campione di vendite, eliminare lo sporco da sotto il letto diventa facilissimo

Hot-selling Redkey F10 Handheld Cordless Foldable Vacuum Cleaner provides an easy way to remove dust under bed (Graphic: Business Wire)

SHENZHEN, Cina--(BUSINESS WIRE)--L'8 giugno 2021, l'aspirapolvere portatile, pieghevole e senza fili Redkey F10 ha debuttato sulle piattaforme eBay e Aliexpress a livello globale, piazzandosi ai vertici della popolarità in termini di ricerche nella sua categoria.

Il modello Redkey F10 si è conquistato la copertura dei media di tutto il mondo ancor prima del lancio. Chip, tra i siti internet tecnologici più influenti a livello internazionale, homeandsmart, Ixbt, 4pda e altri ancora hanno elogiato all'unisono questo aspirapolvere pieghevole e lo hanno vivamente consigliato. Tra questi, homeandsmart ha previsto anche che Redkey F10 diventerà tra i prodotti più popolari della sua categoria per il 2021.

Il maggior punto di forza dell'aspirapolvere portatile, pieghevole e senza fili Redkey F10 è il fatto di essere snodabile; per facilitare la rimozione dello sporco dai punti difficilmente raggiungibili della casa, ad esempio sotto il letto o il divano, e per ridurre i danni causati dai continui piegamenti durante le pulizie, Redkey F10 trasforma il tradizionale manico in un braccio snodabile, per un'esperienza utente ottimizzata.

Redkey F10 dispone anche di una funzione di rilevamento automatico della polvere tramite il sensore piezoelettrico posto al centro del motore che, se impostato in modalità automatica, aumenta la potenza di aspirazione in caso di grandi depositi di sporcizia, rilevandone quantità e dimensione mediante misurazione, e migliorando dunque notevolmente l'efficienza e la durata dell'aspirazione.

Grazie alla superpotenza aspirante di 23.000pa e al motore da 400W, con un'efficienza di oltre il 95% nell'aspirazione dello sporco, Redkey F10 è anche un potente alleato nelle pulizie domestiche, progettato all'insegna dell'intelligenza e della fruibilità, come la luce che evidenzia la polvere, le grandi ruote leggere e l'autonomia prolungata della batteria (oltre 60 minuti), tutte caratteristiche che fanno di Redkey F10 un prodotto a parte.

Attualmente è in corso una promozione per il lancio di Redkey F10: i clienti che effettueranno un ordine tramite la piattaforma eBay tra l'8 e il 15 giugno potranno non solo usufruire del cospicuo sconto di 20 euro, ma anche ricevere un altoparlante Bluetooth Xiaomi in omaggio, con disponibilità in base all'ordine di arrivo delle prenotazioni. Un'offerta promozionale da non lasciarsi sfuggire!

Per acquistare l'aspirapolvere portatile, pieghevole e senza fili Redkey F10 fare clic su: https://bit.ly/3zdcb2l

