A RMRK levanta US$ 6 milhões para construir o padrão de sistema NFT avançado de Polkadot

ZUG, Suíça--(BUSINESS WIRE)--A RMRK, um projeto de protocolo NFT avançado, anunciou hoje que levantou US$ 6 milhões para construir a infraestrutura NFT de cadeia cruzada padrão no ecossistema Polkadot e Kusama. Investidores como D1 Ventures, YBB, PAKA, DFG e outros estão apostando nos NFTs 2.0 apresentados pela RMRK.

“Os NFTs agora são ativos de coleta de poeira digital, principalmente imagens digitais caras que você mantém em sua carteira digital até os próximos sucessos da onda de hype NFT”, afirma Bruno Škvorc, fundador do projeto e ex-aluno da Web3 Foundation. “Acreditamos que eles foram feitos para muito mais do que isso. Os NFTs podem ter liquidez duradoura sendo atualizáveis, aninhados em outros NFTs, sendo capazes de reagir às pessoas reagindo a eles com emotes e sendo democraticamente governados por meio de propriedade fracionada!”.

Ao lançar uma "oferta inicial colecionável" gamificada chamada Kanaria em Kusama, mesmo sem contratos inteligentes, a equipe RMRK foi pioneira na abordagem de crowdfunding NFT, que rendeu a eles um total de US$ 2 milhões em vendas de ovos de NFT de edição limitada. Todos os compradores de ovos também terão direito a um fairdrop do próximo token $RMRK. Os 4 milhões restantes foram levantados diretamente de investidores com base na visão dos NFTs 2.0.

NFTs 2.0

A RMRK está desenvolvendo novos padrões para expandir o que os NFTs podem fazer:

● NFTs que podem possuir outros NFTs

● NFTs que podem ouvir comandos ou emiti-los para seus filhos

● NFTs como DAOs que podem, por meio de propriedade fracionada, ser controlados por um grupo

● NFTs que podem reagir à emoção com lógica de renderização condicional (enviar 50 emoji de foguete para a imagem de uma lua e pode mostrar uma base lunar)

● NFTs que podem ter vários recursos ao mesmo tempo (criar um e-book com uma versão de áudio, um arquivo PDF e uma capa de alta resolução - o ambiente em que é carregado decide qual parte carregar automaticamente).

Com esses “legos artísticos” no lugar, a RMRK criou um sistema operacional NFT que torna possíveis projetos NFT de complexidade arbitrária.

Parcerias poderosas

Esse potencial de legos artísticos reconhecido pelos principais participantes do ecossistema Kusama e Polkadot, conforme documentado no blog oficial da RMRK. Em vez de ocupar o espaço parachain já lotado, a RMRK optou por adicionar sua tecnologia a outras cadeias - a primeira implantação baseada em tempo de execução do projeto será com a Unique Network, um projeto de parachain NFT dedicado no ecossistema Kusama e Polkadot.

Com a lógica da RMRK entrando na funcionalidade de tempo de execução de várias cadeias de parceiros, os padrões RMRK para NFTs 2.0 estão prestes a se tornar o primeiro ambiente de tempo de execução compartilhado no ecossistema Polkadot, permitindo o teletransporte contínuo de ativos não fungíveis de e para qualquer cadeia com suporte, nativamente, e com custo quase zero.

Você pode aprender mais sobre RMRK em rmrk.app e você pode brincar com sua interface de usuário oficial de cunhagem e negociação para NFTs chamados Singular em singular.rmrk.app. Entre em contato com a equipe através do e-mail hello@rmrk.app, no Telegram ou no Twitter e leia seu blog no Subsocial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.