JetBlue prende in carico la consegna del primo velivolo Airbus A321LR, permettendo alla linea aerea di lanciare il primo servizio transatlantico

JetBlue today announced it has taken delivery of the airline’s first Airbus A321 Long Range (LR) aircraft. (Photo: Business Wire)

JetBlue today announced it has taken delivery of the airline’s first Airbus A321 Long Range (LR) aircraft. (Photo: Business Wire)

JetBlue today announced it has taken delivery of the airline’s first Airbus A321 Long Range (LR) aircraft.

JetBlue today announced it has taken delivery of the airline’s first Airbus A321 Long Range (LR) aircraft.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--JetBlue (NASDAQ: JBLU) oggi ha annunciato di aver preso in carico la consegna del primo velivolo Airbus A321 Long Range (LR), con coda N4022J in arrivo questo pomeriggio alla hub di JetBlue del Terminal 5 del John F. Kennedy International Airport (JFK). Questo A321LR è stato assemblato nell'impianto di produzione Airbus di Amburgo, Germania, e permetterà a JetBlue di lanciare il suo primo servizio transatlantico tra gli Stati Uniti e Londra quest'estate.

“ La consegna del nostro nuovo A321LR apre una nuova era per JetBlue. Da oggi possiamo estendere le ali e diventare un vettore veramente globale, offrendo voli oltre le Americhe per la prima volta in assoluto”, ha spiegato Robin Hayes, direttore generale di JetBlue. “ La piattaforma A321LR – che offre la comodità di una fusoliera larga, ma l'economia di un aereo a corridoio unico – ha le dimensioni giuste per noi e ci permetterà di competere in maniera efficace grazie al nostro premiato servizio e tariffe contenute su voli tra gli Stati Uniti e Londra. Ci congratuliamo con Airbus per aver realizzato la cabina a fusoliera stretta più innovativa ed entusiasmante al mondo e JetBlue è onorata di essere il primo cliente ad aggiungere il modello Airspace alla serie di velivoli A320”.

Il modello A321LR permette a JetBlue di accedere a nuovi mercati a lunga tratta, come Londra, finora non accessibili con la flotta esistente della linea aerea. La gamma LR, utilizzabile per tratte fino a 4.000 miglia nautiche, è resa possibile da tre ulteriori serbatoi di carburante centrali, mentre il velivolo consente risparmi di carburante del 30 percento e una riduzione dell'impatto sonoro pari a quasi il 50 percento rispetto alle precedenti generazioni di aerei. Nell'aprile 2019, JetBlue ha convertito alla versione LR 13 velivoli nel registro delle commesse dei A321 esistenti, con la possibilità di convertirne altri. Inoltre, JetBlue ha convertito altri 13 velivoli nel registro delle commesse esistente nella versione Extra-Long Range (XLR) del modello A321.

JetBlue è anche il partner globale del lancio per la nuova cabina Airspace by Airbus, introducendo per la prima volta lo stile lunga tratta al modello A321. Airspace offre una serie di valorizzazioni, molte personalizzate per JetBlue, tra cui:

Eleganti pannelli retroilluminati a soffitto nell'intero spazio cabina, con esclusiva illuminazione personalizzata JetBlue.

Illuminazione LED di atmosfera personalizzata che cambia durante le varie fasi di volo per ridurre l'effetto jetlag.

Gli scomparti superiori più spaziosi su un velivolo a corridoio unico.

Nuove divisorie ergonomiche che creano un ulteriore spazio personale a livello delle spalle.

Area di accoglienza all'imbarco del velivolo riprogettata.

Toilettes riprogettate con superfici antibatteriche.

Gli elementi moderni di Airspace, abbinati alle personalizzazioni di JetBlue, offrono ai clienti un ambiente stile boutique per l'attesissimo servizio transatlantico della compagnia aerea.

“ È un onore per noi far debuttare con JetBlue la nuova cabina Airspace su un velivolo Airbus Single-Aisle. Siamo anche fiduciosi che i clienti e il personale della compagnia aerea apprezzeranno la straordinaria comodità e l'esperienza di volo transatlantico a bordo di questi aerei”, ha dichiarato Christian Scherer, Direttore commerciale di Airbus.

Il modello A321LR di JetBlue è alimentato da due motori GTF di Pratt & Whitney. Il motore GTF, con la sua rivoluzionaria tecnologia a turboventola, sta trasformando il settore dell'aviazione con prestazioni economiche e ambientali assolutamente inedite. Il motore GTF di Pratt & Whitney integra inoltre aerodinamica e materiali leggeri all'avanguardia e altri importanti progressi tecnologici.

“ Oggi celebriamo un'altra entusiasmante e storica pietra miliare tra Pratt & Whitney e JetBlue”, ha affermato Carroll Lane, presidente della divisione Motori commerciali presso Pratt & Whitney. “ L'aereo Airbus A321LR alimentato da motore GTF consentirà a JetBlue di raggiungere destinazioni più distanti, aprendo nuove rotte per i loro clienti, portando nel contempo i vantaggi economici e ambientali del nostro motore innovativo. Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione alimentando la loro flotta con i nostri motori per decenni a venire”.

Famosa negli Stati Uniti per lo spazio per le gambe più generoso in classe economy (a), trasmissioni televisive live e intrattenimento on-demand sul retro di ogni sedile, accesso gratuito a broadband Fly-Fi (b), snack e bibite gratuite e un ottimo servizio clienti, l'ingresso di JetBlue sul mercato transatlantico introdurrà una nuova era di viaggi low-cost di piacere o per affari incentrati sul cliente.

L'esperienza premium Mint® della linea aerea – che ha debuttato nei voli intracontinentali negli Stati Uniti ed è stata completamente ricreata per i voli transatlantici – promette di offrire ai passeggeri una nuova scelta nei collegamenti tra Stati Uniti e Regno Unito. JetBlue Mint offre 24 suite private completamente reclinabili dotate di porta scorrevole, cuscino per sedile creato appositamente da Tuft & Needle, e numerosissimi particolari di design che aiutano ogni passeggero a sentirsi a casa durante il volo. Il rinnovo di JetBlue introdurrà anche la sua ultima novità, lo straordinario Mint Studio™, che offrirà lo spazio più ampio in un'esperienza premium mai offerto da una linea aerea statunitense (c).

Anche gli aspetti centrali del know-how leader nel settore di JetBlue sono stati reinventati per attraversare l'oceano e offriranno un nuovo livello di servizio ai clienti che vogliono una grande esperienza a tariffe contenute. Tutti comfort ai quali sono abituati i clienti di JetBlue saranno valorizzati dalla recente collaborazione con Dig per portare il suo esclusivo concetto di ristorazione "build-your-own" ai tavolini in cabina standard a 35.000 piedi di altitudine – il primo pasto di JetBlue compreso nella tariffa. Con soli 114 sedili standard, i passeggeri della sezione standard godranno di un'esperienza in stile boutique da qualsiasi posto in cabina.

I clienti nelle classi standard e Mint potranno restare connessi per l'intera durata del volo grazie al popolare servizio Wi-Fi ad alta velocità illimitato e gratuito offerto dalla compagnia aerea. Inoltre, i clienti avranno accesso a una serie di programmi selezionati da canali televisivi live incentrati su notiziari e sport, nonché a una vasta collezione di programmi di intrattenimento sul retro del sedile – permettendo ai clienti di avere un'esperienza multischermo a bordo proprio come a casa.

Prossimamente verranno annunciati maggiori dettagli su tratte, orari e date di offerte speciali per Londra.

Per le ultime notizie su JetBlue Londra visitare: https://www.jetblue.com/flying-with-us/london

Per saperne di più sui velivoli A321LR di JetBlue visitare: https://www.jetblue.com/flying-with-us/our-planes/A321-long-range

Informazioni su JetBlue Airways

JetBlue è la Hometown Airline® di New York e un'importante linea aerea di Boston, Fort Lauderdale-Hollywood, Los Angeles, Orlando e San Juan. JetBlue trasporta passeggeri all'interno degli Stati Uniti, nei Caraibi e in Sud America. Per maggiori informazioni visitare jetblue.com.

(a) JetBlue offre il più ampio spazio per le gambe in economy rispetto all'inclinazione media dei sedili nell'intera flotta per le linee aeree degli Stati Uniti. (b) Fly-Fi® e trasmissioni televisive live sono disponibili su tutti i voli gestiti da JetBlue. La disponibilità e la copertura delle trasmissioni possono variare tra i velivoli. Per maggior dettagli sul Wi-Fi e l'intrattenimento in volo visitare: https://www.jetblue.com/flying-with-us/wifi. (c) In base all'area personale prevista da ogni sedile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.