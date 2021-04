Tula Technology’s DMD™ prototype test vehicle improves efficiency while dramatically reducing the need for rare earth materials in battery electric vehicles. (Photo: Business Wire)

Video introduces Tula, current electric vehicle motor technology challenges and DMD™ concept, operation and benefits. Animation included.

SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Tula Technology, Inc., een leider op het gebied van voortstuwingsefficiëntie, meldde vandaag op het International Vienna Motor Symposium dat hun product Dynamic Motor Drive (DMD ™) de efficiëntieverliezen van elektromotoren vermindert en tegelijkertijd aanzienlijk vermindert afhankelijkheid van zeldzame-aardematerialen. De toepassing van DMD op motoren van elektrische voertuigen heeft het potentieel om het bereik te vergroten met minder energie.

Het verbeteren van de efficiëntie van de aandrijflijn is essentieel om het energieverbruik van een elektrische auto te verminderen. Elektromotoren die zijn uitgerust met zeldzame-aardemagneten kunnen bij topprestaties meer dan 90% rendement opleveren; de rijomstandigheden in de praktijk verminderen echter vaak de motorefficiëntie tot ongeveer 70-85%, ver onder de piek. De gepatenteerde DMD-pulsdichtheidsstrategie vermindert efficiëntieverliezen door verbeteringen in besturingssoftware. Tula heeft het DMD-concept gesimuleerd en projecteert efficiëntieverbeteringen van 2,5% op de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) -cyclus voor een gemiddeld elektrisch voertuig. Deze verbeteringen vergroten het rijbereik en verlagen het totale energieverbruik. DMD is kosteneffectief, softwaregestuurd en vereist geen hardwarewijzigingen aan de motor of het voertuig. Bovendien vermijdt DMD veel van de uitdagingen op het gebied van zeldzame aardmetalen, waaronder oplopende toekomstige kosten, beperkte leverings- en inkooprisico’s.

