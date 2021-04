Vouched en Verisart gaan samenwerken om gemoedsrust te bieden aan NFT-artiesten en investeerders

SEATTLE EN LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Power to the Beeple, en voor elke andere kunstenaar, verzamelaar en investeerder die de grenzen van de beeldende kunst probeert te verleggen door werken die zijn gekoppeld aan niet-fungibele tokens (NFT's) naar de mainstream te brengen.

Vouched en Verisart kondigden vandaag een eerste samenwerking aan om de unieke digitale identiteitsverificatietechnologie van Vouched toe te passen op Verisarts eerste blockchain-certificeringsplatform voor digitale artiesten en verzamelaars. De samenwerking is een belangrijke stap voorwaarts voor de NFT-kunstindustrie, die onlangs een pieken in de belangstelling heeft gezien nadat een werk gemaakt door kunstenaar Beeple werd verkocht voor $ 69,3 miljoen, een nieuw record voor puur digitaal werk.

“De opkomst van NFT's toont aan dat vrijwel alles in onze bekende geschiedenis kan worden aangepast aan een digitale toekomst, van gezondheidszorg tot bankieren tot vastgoed en nu beeldende kunst”, zei John Baird, medeoprichter en CEO van Vouched. “De verificatie van de identiteit is absoluut fundamenteel voor elk element van deze voortdurende digitale revolutie. We zijn verheugd om met Verisart samen te werken om de ongeëvenaarde AI-technologie van Vouched naar de wereld van NFT-kunst te brengen, waardoor creativiteit voor kunstenaars wordt ontketend en verzamelaars met meer zelfvertrouwen kunnen investeren.”

Het identiteitsverificatieplatform van Vouched zal worden gebruikt als onderdeel van de nieuwe wereldwijde standaard voor digitale kunstcertificering van Verisart, waarop octrooi is aangevraagd. Hierdoor kunnen makers, verzamelaars en dealers eenvoudig digitale certificaten creëren die op de blockchain zijn geregistreerd.

“Hoewel er op dit moment een grote hype rond de NFT-kunstmarkt kan zijn, benadrukt het een belangrijke vooruitgang die hier zal blijven en door zal gaan met het hervormen hoe we die creaties creëren, verifiëren en waarderen”, zei Robert Norton, CEO van Verisart. “Verisart pioniert met de mogelijkheid om blockchain toe te passen op certificering in de kunst- en verzamelobjectenmarkt. We ondersteunen creativiteit door vertrouwde transacties mogelijk te maken en artiesten in staat te stellen hun carrière en nalatenschap tot stand te brengen, ongeacht voor welke waarde hun werken worden verkocht.”

Met onmiddellijke ingang kunnen artiesten veilige echtheidscertificaten maken voor hun NFT's op Verisart met behulp van het platform van Vouched door hun ID en de gezichtsherkenningstools van Vouched te gebruiken om te garanderen dat ze zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Hetzelfde proces wordt gebruikt voor verzamelaars op Verisart om de identiteit van de koper te verifiëren, waardoor een extra beveiligingslaag wordt gecreëerd voor zowel de kunstenaar als de koper.

Over Vouched

Vouched is gepatenteerde kunstmatige intelligentie en computervisie die end-to-end visuele identiteitsverificatie en fraudedetectie online in realtime mogelijk maakt. Vouched is een expert op het gebied van meer dan 450 door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten, waaronder rijbewijzen, paspoorten en permanente verblijfsvergunningen, in meer dan 50 landen. Vouched helpt banken, gig- en deelbedrijven, en ziekenhuis en zorgverleners bij het verifiëren en aan binnenhalen van gebruikers om toegang te verlenen tot de meest kritieke services van het leven.

Ga voor meer informatie over Vouched naar www.vouched.id of neem contact op met Vouched communications op 1-800-674-8798 of via press@vouched.id​.

Over Verisart

Verisart is een bekroonde certificeringsservice waarmee artiesten, galerieën en verzamelaars echtheidscertificaten kunnen creëren die veilig zijn geregistreerd op de blockchain. Verisart is in 2015 opgericht als het eerste bedrijf dat blockchain toepast op certificering in de kunst- en verzamelobjectenmarkt. Verisart heeft een pioniersrol vervuld in een nieuwe wereldwijde norm voor certificering waarvoor patent is aangevraagd. Meer dan 20.000 kunstwerken zijn op het platform gecertificeerd door meer dan 5.000 kunstenaars, waaronder Shepard Fairey, Ai Weiwei, Jules De Balincourt, Penny Slinger en Derek Boshier.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.