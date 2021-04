Visit Argentina: Il calcio in Argentina - una passione portegna

BUENOS AIRES, Argentina--(BUSINESS WIRE)--Se siete tra i viaggiatori che amano mischiarsi con la gente del posto e immergersi a pieno nei loro riti e costumi più radicati, non potete perdervi la grande passione del calcio in Argentina. Più che uno sport, si tratta di un’esperienza unica vissuta con autentica devozione e in cui sono visibili tutte le caratteristiche dei portegni.

Il percorso per gli stadi emblematici del paese, come quelli di River Plate e Boca Juniors, è un’attrazione imperdibile per gli amanti del re degli sport che visitano Buenos Aires. All’interno di diversi tour che immergono i visitatori nella storia di queste squadre, i musei dei due stadi mostrano i trofei vinti da entrambi i club nella Coppa Libertadores e altri premi ottenuti nel corso degli anni. Ma oltre a questi stadi iconici, la capitale bonaerense ha altri templi importanti come lo stadio del San Lorenzo, la squadra di Papa Francesco, una tappa obbligata per chi vuole conoscere da vicino il calcio argentino.

Gli assi del pallone occupano un posto di rilievo nel paese, per questo a Buenos Aires è possibile ammirare le statue che ricordano alcune delle loro imprese. Come quelle di Martín Palermo o Guillermo Barros Schelotto alla periferia del quartiere di Boca, o la scultura in bronzo in onore di Lionel Messi, a Costanera Sur. Inoltre, è possibile visitare musei come il “Museo dell´Argentinos Juniors” dedicato esclusivamente alla figura di Diego Armando Maradona.

Di recente, l’offerta turistica di questo paese vanta un nuovo itinerario creato intorno all’immagine della stella argentina. Un percorso che offre un viaggio emozionante per le strade di vari quartieri della capitale, dove il turista potrà ammirare numerosi murales dedicati al giocatore e visitare musei, chiese, ristoranti e persino un santuario che rende omaggio al calciatore più famoso di tutti i tempi.

