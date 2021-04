Zynga lancia il moderno gioco mobile match 3 Puzzle Combat

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader mondiale nell’intrattenimento interattivo, ha annunciato oggi il lancio mondiale di Puzzle Combat, un nuovo gioco di ruolo (role-playing game, RPG) d’azione mobile match 3 in cui i giocatori reclutano eroi, costruiscono basi e competono in battaglie giocatore contro giocatore (player versus player, PvP) in un ambiente a tema zombie. Puzzle Combat è sviluppato da Small Giant Games di Helsinki, filiale di Zynga Inc., e dallo studio che ha ideato il gioco di successo Empires & Puzzles.

In Puzzle Combat, i giocatori si immergeranno nella lotta contro i nemici del pericoloso Dread Army con potenziamenti che daranno vita a combinazioni di partite uniche. I giocatori reclutano a combattere al loro fianco spie, medici, esperti di demolizione e altro ancora, ognuno dei quali porta nella mischia attacchi speciali unici. I giocatori potranno anche progettare basi impenetrabili costruendo e migliorando edifici come fonderie, officine, scuole di formazione e quartieri.

“Puzzle Combat dà ai giocatori l’emozione di comandare la squadra migliore di eroi, il tutto attraverso il divertimento collettivo di un’esperienza match 3”, ha detto Jose Saarniniemi, amministratore delegato di Small Giant Games. “Combinando elementi chiave di Empires & Puzzles con un nuovo e moderno design di gioco a tema di combattimento, Puzzle Combat immerge i giocatori in un mondo virtuale dinamico e pieno di azione e di zombie. Dopo il lancio di oggi, ci aspettiamo che Puzzle Combat costruisca una comunità di giocatori impegnati con temi aggiuntivi e caratteristiche aggiornate progettate per attrarre i giocatori di tutto il mondo”.

Puzzle Combat abbina i giocatori in battaglie PvP con altri giocatori in tutto il mondo. Per raggiungere il dominio del combattimento, i giocatori evocano centinaia di potenti eroi individualizzati, ognuno con abilità uniche, e raccolgono diverse armi da aggiornare e utilizzare sul campo. Man mano che i giocatori progrediscono, possono anche unirsi ad alleanze per condividere le migliori tattiche e competere in impegnativi eventi di squadra per promuovere i loro eroi, avanzare insieme e formare la forza di combattimento definitiva.

I punti salienti del gioco includono:

Più di 200 eroi unici che i giocatori possono raccogliere e aggiornare.

Azione veloce match 3 con attacchi speciali che si sbloccano abbinando tessere simili in combinazioni uniche.

Base-building progettato per addestrare le tue reclute in eroi, coltivare alimenti per cibarsi, cercare metalli nelle miniere, creare oggetti di battaglia e altro ancora.

Estese stagioni di raid PvP con preziosi premi.

Modalità di gioco di alleanza cooperativa per smantellare potenti macchine da guerra, attaccare i rivali in battaglie di squadra e dominare negli eventi di squadra.

Funzionalità social, come le chat globali e di alleanza, permettono ai giocatori di scambiarsi tattiche e formare squadre per raggiungere il livello successivo di gioco.

Eventi a tempo limitato per guadagnare premi unici e competere contro altri giocatori.

Puzzle Combat è da oggi scaricabile gratuitamente nelle versioni per iOS e Android.

