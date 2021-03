Schlumberger e Microsoft expandem parceria para trazer gestão aberta de dados em escala empresarial para o setor de energia

LONDRES E REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger e a Microsoft anunciaram uma parceria estratégica expandida para acelerar novas tecnologias para o setor de energia. A primeira oferta, a Solução de gestão de dados empresariais para a Plataforma de dados OSDU — um novo padrão do setor para dados de energia — está disponível hoje. Empresas de energia agora se beneficiarão de uma solução em conformidade com a OSDU, e a habilidade de conectar perfeitamente o ambiente E&P cognitivo DELFI* da Schlumberger. A Solução de gestão de dados empresariais está pronta para clientes globais implantarem no Microsoft Azure, a plataforma pública global predileta da Schlumberger para soluções compatíveis com OSDU.

As contribuições mútuas das empresas para o primeiro lançamento comercial da Plataforma de dados OSDU estabelecem a base da Solução de gestão de dados empresariais da Schlumberger. Através desta parceria elas aprimorarão a Solução de gestão de dados empresariais, estreitarão a integração com a OSDU e desenvolverão novas capacidades de ingestão de dados, modelos de IA e serviços de domínio unificados. Essas novas soluções conjuntas serão construídas usando inovações focadas na nuvem, dados e inovações em IA e experiência de domínio da Microsoft e Schlumberger. As empresas trabalharão juntas para trazer esses novos produtos ao mercado, incluindo vendas, serviço e suporte.

“Apresentar uma solução de dados global baseada na nuvem, construída pela Schlumberger e Microsoft, significa que o setor de energia pode abraçar completamente sua transformação digital com confiança. Trabalhando juntos, abrimos o acesso a dados e IA, liberando um significativo potencial para aumentos de produtividade e ganhos de desempenho em todos os domínios”, comenta Hinda Gharbi, vice-presidente executiva de serviços e equipamentos da Schlumberger. “Estas novas possibilidades e oportunidades se tornam uma realidade hoje; nossa solução conjunta está disponível para implantação no Azure em todo o mundo. Nosso setor pode agora acelerar o ritmo da inovação para agilizar o futuro digital da energia”.

“Nossa parceria expandida com a Schlumberger destaca a visão que compartilhamos para ajudar a transformação digital do setor de energia”, afirmou Scott Guthrie, vice-presidente executivo do Cloud + AI da Microsoft. “Ao aproveitarem tecnologias de IA, as empresas podem simplificar seus dados para obter percepções valiosas e simplificar fluxos de trabalho. Construído no Azure, e abertas e interoperáveis por design, essas novas soluções e plataformas possibilitarão que cada cliente e parceiro no setor de energia concorram e prosperem”.

Mais detalhes sobre a Solução de gestão de dados empresariais podem ser encontrados aqui. Informações adicionais sobre a solução conjunta futura serão divulgadas posteriormente.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (SLB: NYSE) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nosso pessoal, representando mais de 160 nacionalidades, está fornecendo soluções digitais líderes e implementando tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade para o setor de energia global. Com experiência em mais de 120 países, colaboramos para criar tecnologia que dá acesso à energia para o benefício de todos.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq: “MSFT” @microsoft) permite a transformação digital para a era de uma nuvem inteligente e uma borda inteligente. Sua missão é capacitar todas as pessoas e organizações do planeta para conseguirem mais.

*Marca da Schlumberger

