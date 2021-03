Lamb Weston Anuncia o Lançamento de suas Batatas Fritas no Mercosul

EAGLE, Idaho--(BUSINESS WIRE)--A Lamb Weston tem a satisfação de anunciar o lançamento das batatas fritas da marca Lamb Weston no Mercosul. A iniciativa só foi possível graças à joint venture com a Sociedad Comercial del Plata, na Argentina, batizada de Lamb Weston Alimentos Modernos S.A. (LW AMSA). As duas empresas, que atuam com sucesso no mercado internacional, se uniram para lançar a marca Lamb Weston para o setor de Foodservice da região.

A parceria no Mercosul permitirá que a Lamb Weston ofereça produtos locais e importe produtos especiais de outras regiões do mundo para o mercado latino-americano de aproximadamente 900 mil toneladas. A Alimentos Modernos produz batatas fritas de excelente qualidade há mais de 30 anos na Argentina e tem profundo conhecimento da categoria batata e das necessidade dos consumidores do Mercosul.

A empresa possui uma fábrica em Munro (Buenos Aires, Argentina), com produção anual de cerca de 70 mil toneladas de produtos finais. A Lamb Weston tem ampla presença internacional e atende a várias cadeias mundiais de fast food, além de ser uma das maiores produtoras mundiais de batatas fritas congeladas. De maneira independente e por meio de joint ventures, a Lamb Weston opera 27 fábricas em todo o mundo.

Quatro produtos de corte tradicional (ver imagens) da marca Lamb Weston começaram a ser produzidas localmente nas unidades da LW AMSA em 8 de fevereiro de 2021. Cortes especiais como Rústica e CrissCut® serão importados da Europa para suprir as necessidades e o apetite dos consumidores. A Lamb Weston se concentrará na área de Food Service, e a marca Morixe se dedicará ao varejo, sendo a marca Rapipap comercializada nos dois canais.

“Estamos muito orgulhosos de atender ao Mercosul produzindo nossas batatas fritas de padrão internacional nesse mercado tão dinâmico. Nossa equipe se empenhou para conhecer as necessidades de nossos clientes e distribuidores”, afirmou Sharon Miller, vice-presidente sênior e gerente geral da unidade de negócios globais da Lamb Weston.

Dois novos sites de internet apresentam mais informações sobre os produtos. Conheça mais detalhes ou encontre um distribuidor em https://www.lambweston.com.br e em https://www.lambweston.com.ar.

Sobre a Lamb Weston

A Lamb Weston, ao lado de seus parceiros de joint venture, é uma das principais fornecedoras de batata congelada, batata-doce, aperitivos e produtos vegetais para restaurantes e varejistas do mundo inteiro. A Lamb Weston lidera o setor com inovação há mais de 70 anos, lançando produtos criativos que simplificam a gestão da cozinha de nossos clientes e deixam tudo mais delicioso para seus consumidores. Desde os campos onde as batatas da Lamb Weston são cultivadas até as parcerias proativas com os clientes, a empresa está sempre buscando mais e nunca se acomoda. Isso porque, quando olhamos uma batata, enxergamos possibilidades. Conheça mais sobre nós em www.lambweston.com.br e em www.lambweston.com.ar.