UE e Regno Unito perfezionano l'approvazione della Procedura decentralizzata per Bijuva® (estradiolo e progesterone) in capsule come terapia ormonale sostitutiva

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Theramex, società mondiale specializzata nella salute femminile, oggi ha annunciato l'approvazione della Procedura decentralizzata in diversi paesi dell'Unione europea e nel Regno Unito per BIJUVA® (1 mg estradiolo / 100 mg progesterone) in capsule come terapia ormonale sostitutiva (TOS) continuativa combinata indicata per i sintomi di carenza di estrogeni nelle donne in post menopausa, con utero intatto e dopo almeno 12 mesi dall'ultimo ciclo.

"I sintomi vasomotori interessano fino all'80% delle donne nel corso della transizione verso la menopausa,1, 2 e durano più di 7 anni in oltre la metà dei soggetti.3 Theramex punta ad aiutare queste pazienti con Bijuva, una combinazione in forma orale a basse dosi di estradiolo e progesterone, caratterizzata dalla medesima struttura chimica e molecolare degli ormoni prodotti naturalmente dall'organismo femminile", ha affermato Robert Stewart, CEO dell'azienda.

Bijuva è la prima e unica TOS orale combinata a base di ormoni bio-identici, disponibile per le pazienti di tutta Europa tramite l'accordo siglato tra TherapeuticsMD (Nasdaq: TXMD) e Theramex nel giugno 2019, che concede a Theramex la licenza e la fornitura esclusive per la commercializzazione di BIJUVA al di fuori di Stati Uniti, Canada e Israele.

Informazioni su Theramex

Theramex è una società farmaceutica leader mondiale specializzata nelle donne e nella salute femminile. Con un ampio portafoglio di marchi innovativi e consolidati che coprono contraccezione, fertilità, menopausa e osteoporosi, Theramex accompagna le donne in ogni fase della vita. Theramex si impegna per comprendere le pazienti, rispondere alle loro esigenze e offrire soluzioni terapeutiche che aiutano a migliorarne la vita. La visione dell'azienda è essere al fianco sia delle donne, per tutta la vita, sia dei professionisti sanitari che le curano, con la proposta di soluzioni innovative ed efficaci che si prendono cura del mondo femminile nel percorso di attraversamento di ogni fase della vita. Per ulteriori informazioni su Theramex visitare il sito www.theramex.com.

Riferimenti:

Woods NF, Mitchell ES. Am J Med. 2005;118(suppl 12B):14–24. Gold EB, Colvin A, Avis N, et al. Am J Public Health. 2006;96(7):1226–1235. Avis NE et al JAMA Intern Med. 2015 Apr 1; 175(4): 531–539.

