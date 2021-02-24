阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--生产和供应精确制导武器的地区领导者HALCON今天在2021年国际防务展(IDEX)上发布了其HALCON AntiShip-250 (HAS-250)巡航导弹。本届防务展于2月21日至25日在阿联酋首都阿布扎比举行。

HAS-250是阿联酋设计和开发的地对地导弹，飞行速度高达0.8马赫，射程超过250公里。在弹道末段，它可以低于5m的掠海高度飞向目标。

为了提供最高性能，HAS-250使用了全球导航卫星和惯性导航系统(GNSS + INS)，并且配备了有源/无源终端寻道器和无线电高度仪以实现高精度目标定位。

HALCON首席执行官Saeed Al Mansoori表示：“在本地生产世界一流产品的过程中，我们对智能功能的关注持续加大。HAS-250是我们为海军装备高性能巡航导弹系统的一项重大进步。该武器由HALCON在阿联酋设计和开发，它将协助阿联酋水路的积极防御，并继承和发扬EDGE因勇敢、敏捷和颠覆性而享有的日益提高的声誉。”

NIMR是EDGE的导弹和武器(Missiles & Weapons)事业部的一部分，EDGE是一家先进的防务技术集团，位居全球前25大军事供应商之列。

HALCON在IDEX 2021上发布首款反舰巡航导弹

关于HALCON

HALCON是精密制导系统端到端制造的区域领导者。该公司成立于2017年，致力于创新和开发高性能和高性价比的产品。HALCON依靠强大的内部研发流程，辅之以本地区可提供高容差、高精度组件和子系统的先进测试设施，并通过该公司完整的装配线服务而完成。作为EDGE的导弹和武器(Missiles and Weapons)事业部的一部分，该公司还提供特殊制造解决方案、自动化和机器人技术咨询以及顾问服务，以帮助客户实现其行动和战术目标。

如需了解更多信息，请访问https://halcon.ae/

关于EDGE

EDGE是一家先进的技术集团，致力于为国防及其他领域开发敏捷、果敢和具有颠覆性的解决方案。为了实现安全的未来，该集团专注于以更快的速度和更高的效率将创新技术和服务推向市场。它整合了25个以上的实体，拥有逾1.3万名优秀人才，提供五大核心领域专长：平台和系统、导弹和武器、网络防御、电子战和情报，以及任务支持。总部位于阿联酋阿布扎比的EDGE是变革推动者——志在颠覆行业和彻底改变其基本面貌。

如需了解更多信息，请访问edgegroup.ae

*资料来源：AETOSWire

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