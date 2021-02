CGTN: Redução direcionada da pobreza – O caminho chinês para combater a pobreza

PEQUIM--(BUSINESS WIRE)--Um total de 832 condados, 128 mil aldeias e quase 100 milhões de pessoas viviam na pobreza. Essa era a realidade que a China tinha de enfrentar. A tarefa de fornecer suporte geral não foi fácil e garantir que todos recebessem a ajuda exata de que precisavam foi ainda mais difícil.

“Quem eram essas pessoas e onde estavam localizadas? Se você tem a intenção de não deixar ninguém para trás, é preciso localizar cada uma delas e adaptar as medidas de redução em conformidade”, disse Lin Wanlong, professor de Economia e Gestão da China Agriculture University.

Em novembro de 2013, durante uma visita de inspeção à região central de Hunan, na China, o presidente chinês Xi Jinping cunhou o conceito de “redução direcionada da pobreza”. Para cristalizá-lo, ele disse que se deve “buscar a verdade a partir dos fatos, adaptar as medidas para se adequar às condições locais, fornecer orientação direcionada e ser meticuloso no trabalho”. Esses pontos se tornaram o princípio orientador da luta da China contra a pobreza.

A primeira etapa da campanha de redução direcionada da pobreza é localizar a pobreza por meio de uma identificação precisa, o que significa especificar os dados da pesquisa comparando-os com indivíduos e famílias. Existe alguma família em melhor situação em condados pobres? Existem famílias pobres em distritos ricos? Como diferenciar se uma família realmente precisa de ajuda? Esses foram os primeiros desafios que a campanha teve de superar.

“Quando fui designado para o município, fui informado de que havia mais de 2,3 mil famílias e cerca de 8 mil pessoas vivendo na pobreza. Mas ninguém sabia exatamente quem eram”, disse Zhu Shengjiang, chefe da vila de Yeping na cidade de Ruijin, província de Jiangsu.

Em um município de mais de 70 mil habitantes, uma população pobre de mais de 8 mil estava espalhada entre 399 grupos de moradores. Zhu e seus colegas tiveram de ir de porta em porta e examinar meticulosamente as respectivas condições familiares. Uma vez identificada a pobreza, eles criariam um arquivo para as famílias e registraram as informações no sistema.

O objetivo final da redução da pobreza é garantir que as pessoas não precisem se preocupar com comida e roupas e tenham acesso à educação obrigatória, serviços médicos básicos e moradia segura. Comumente conhecidas como as “duas seguranças e três garantias”, esses são os principais indicadores para que as autoridades responsáveis pela redução da pobreza identifiquem exatamente quem precisa de ajuda.

“Em cada casa, observamos coisas como se há capacidade suficiente de trabalho, se a criança está recebendo educação e se todos os membros da família são saudáveis. Se a resposta for não em todas essas categorias, então encontramos uma família que realmente precisa de ajuda”, disse Zeng Nenggui, diretor do escritório de Redução da pobreza na cidade de Ruijin.

O lançamento de uma base de dados digital nacional permitiu que os dados cobrissem todas as aldeias, lares e indivíduos registrados, o que não só garante a precisão da identificação da pobreza, mas também ajuda a identificar as causas da pobreza para aqueles que estão no sistema.

“Essas famílias são como um ponto de referência. O que fazemos é analisar as suas condições e propor medidas personalizadas para tirá-los da pobreza”, disse Lu Chunsheng, diretor do Centro de Informação do Escritório Nacional de Desenvolvimento Rural. “Por exemplo, se uma família continua pobre porque não pôde receber educação adequada, nossas medidas de ajuda devem incluir a concessão de empréstimos e subsídios estudantis. Se a pobreza é causada pelas más condições de saúde de um membro da família, devemos fornecer-lhe cuidados de saúde suficientes.”

Receitar o remédio certo é a chave. Sob a orientação do presidente Xi Jinping, a campanha de redução direcionada da pobreza tem cinco medidas principais.

Desenvolvimento e produção

Todos os 832 condados registrados formularam planos industriais para lutar contra a pobreza, com mais de 300 mil bases industriais na agricultura, plantio e processamento sendo construídas no local.

Relocação

Mais de 96 milhões de pessoas registradas se mudaram para mais de 2,66 milhões de casas recém-construídas, todas equipadas com água, eletricidade, gás e internet. O transporte é conveniente com estradas melhores construídas.

Compensação ecológica

Mais de 1,1 milhão de pessoas registradas foram empregadas como guardas florestais ecológicos, tirando diretamente um total de 3 milhões da pobreza.

Educação

Cerca de 200 mil alunos que abandonaram a escola devido à pobreza retornaram aos estudos. Mais de 8 milhões de estudantes de famílias pobres que não puderam continuar seus estudos ou não conseguiram emprego após terminar o ensino médio receberam educação profissionalizante gratuita.

Seguro social

Desde 2016, um total de 19,36 milhões de pessoas cadastradas foram incluídas no sistema de subsistência, apoio e ajuda.

Para garantir que a pobreza seja realmente eliminada, foi implementado um sistema de avaliação mais rígido. Para que cada condado declare que oficialmente deixou a pobreza para trás, ele deve ser cuidadosamente avaliado por uma equipe de inspeção terceirizada.

“Nunca tínhamos tido medidas tão rigorosas”, disse Zhang Shibin, ex-diretor do escritório de Redução da pobreza de Luquan Yi e do condado autônomo de Miao, na província de Yunnan. “Durante a inspeção de terceiros, os oficiais da aldeia nem sequer têm permissão para seguir essas equipes dentro da aldeia.”

A campanha de redução direcionada da pobreza incorporou perfeitamente a abordagem prática e realista da China no combate à pobreza, abrindo um caminho que se adapta às realidades do país enquanto reflete as particularidades chinesas.

