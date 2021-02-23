SIGN4L在IDEX 2021上發布新的電子戰能力

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--敏捷和自我調整電子戰與情報(EW&I)解決方案的活躍供應商SIGN4L今天發布了兩款先進解決方案，可望為未來的戰爭任務提供戰術優勢。射頻(RF)通訊干擾系統V-Protect和專門的反無人機系統NavControl-G已做好了帶來顛覆性變革的準備，幫助在日益數位化的防務格局中獲致有利戰果。

這些解決方案在正在進行的國際防務展(IDEX 2021) EDGE館中亮相。本屆防務展在阿布達比國家展覽中心(ADNEC)舉行，將持續至2月25日。

V-Protect是一種先進的移動式主動和被動大功率干擾機系統，目標是阻止常見的地面RF信號技術以及可攜式衛星通訊設備，包括無線電臺、對講機、行動和Wi-Fi射頻。這款簡單易用型系統配備了反簡易爆炸裝置(C-IED)和反無人機措施，它安裝在標準SUV中，具備自動操作能力，並使用16個頻道和高發射功率放大器，為增強保護範圍和打擊頻域內的各種威脅提供支援。

NavControl-G是一種先進的發射器，旨在幫助防止無人機(UAV)侵入特定位置。為了幫助保護敏感區域，該系統可以模擬GPS信號以產生位置和定時誤差，從而控制不合作的無人載具。該系統裝在防震容器中，可用於多種配置的順暢整合——不論是固定位置還是現場隨選部署。

EDGE電子戰和情報事業部專案管理副總裁Waleid Al Mesmari表示：「電子戰和情報構成了現代防禦和安全系統的基礎。SIGN4L在開創突破性技術方面處於最尖端，可幫助我們的客戶在瞬息萬變的世界中擴大他們的選擇範圍。我們的最新解決方案可協助我們的客戶管理其複雜的安全和性能要求，是我們集中精力阻礙、消除和攻擊對手的實用型敏捷產品的典範。」

SIGN4L以創業精神為本地區的政府和企業設計與生產現代化的開放架構數位和RF安全產品和服務。該公司實施嚴格的威脅分析、研究和開發週期，以監視、分析和因應新出現的風險。SIGN4L隸屬於EDGE電子戰和情報事業部，EDGE是一家先進的技術集團，位居全球前25大軍事供應商之列。

*資料來源：AETOSWire

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