HAS-250 is a UAE-designed and developed surface-to-surface cruise missile - (Photo: AETOSWire)

HAS-250 is a UAE-designed and developed surface-to-surface cruise missile - (Video: AETOSWire)

HAS-250 is a UAE-designed and developed surface-to-surface cruise missile - (Video: AETOSWire)

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--A HALCON, uma líder regional na produção e fornecimento de armas guiadas com precisão, revelou hoje o seu míssil de navio HALCON AntiShip-250 (HAS-250) na International Defence and Exhibition Conference (IDEX) 2021, que acontece na capital dos EAU, Abu Dhabi, entre 21 e 25 de fevereiro.

O HAS-250 é um míssil superfície-superfície projetado e desenvolvido nos EAU capaz de viajar a velocidades de até 0,8 Mach, com um alcance superior a 250 km. Durante sua fase terminal, ele pode voar em direção ao alvo com uma altitude em relação ao mar abaixo de 5 metros.

Desenvolvido para oferecer o mais alto desempenho, o HAS-250 utiliza satélite de navegação global e sistemas de navegação inercial (Global Navigation Satellite and Inertial Navigation Systems, GNSS + INS) e, para alta precisão de alvo, é equipado com um buscador terminal ativo/passivo e um altímetro de rádio.

Saeed Al Mansoori, diretor executivo da HALCON, disse: “Nosso foco em capacidades inteligentes continua a se aprofundar enquanto produzimos produtos de classe mundial localmente. O HAS-250 é um significativo avanço em nossa busca para equipar forças navais com o sistema de míssil de navio de mais alto desempenho. Projetado e desenvolvido pela HALCON nos EAU, esta arma irá auxiliar na defesa ativa das hidrovias dos EAU, e aumentar a crescente reputação da EDGE como ousada, ágil e revolucionária”.

A HALCON é parte do núcleo de mísseis e armas da EDGE, um grupo de tecnologia avançada para defesa, que está entre os 25 maiores fornecedores militares do mundo.

HALCON apresenta o primeiro míssil de cruzeiro antinavio na IDEX 2021

Sobre a HALCON

A HALCON é uma líder regional na fabricação de ponta a ponta de sistemas guiados por precisão. Fundada em 2017, a empresa inova e desenvolve produtos econômicos e de alto desempenho. A HALCON conta com um robusto processo interno de pesquisa e desenvolvimento, apoiado por uma das instalações de testes mais avançada da região, oferecendo componentes de alta tolerância e alta precisão e subsistemas, finalizados pelos serviços completos de linha de montagem da empresa. Parte do núcleo de mísseis e armas da EDGE, a empresa também oferece soluções especiais de manufatura e consultoria de automação e robótica, além de serviços de assessoria que ajudam os clientes a alcançarem seus objetivos operacionais e táticos.

Para obter mais informações, acesse https://halcon.ae/

Sobre a EDGE

EDGE é um grupo de tecnologia avançada estabelecido para desenvolver soluções ágeis, ousadas e inovadoras para defesa e muito mais. Possibilitando um futuro seguro, ela se dedica a trazer tecnologias e serviços inovadores ao mercado com maior rapidez e eficiência. Consolidando mais de 25 entidades e empregando mais de 13.000 mentes brilhantes, oferece experiência em cinco grupos principais: plataformas e sistemas, mísseis e armas, guerra eletrônica e inteligência, ciberdefesa e apoio a missões. Com sede em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, a EDGE é um catalisador de mudanças - criada para revolucionar a indústria e mudar seus fundamentos.

Para mais informações, visite edgegroup.ae

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.