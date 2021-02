EDGE Unveils First UAE-made Family of Smart Loitering Munitions at IDEX 2021 (Video: AETOSWire)

EDGE launches QX range- its first family of multirotor loitering munitions (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--EDGE, een geavanceerde technologiegroep voor defensie en daarbuiten, lanceert vandaag zijn eerste familie van multirotor hangende munitie, de QX-reeks. Daarnaast werden Shadow 50 en Shadow 25, Rash 2 zweefmunitieset, evenals nieuwe varianten van de RW24-reeks – allemaal ontworpen en geproduceerd in het eerste jaar dat het bedrijf actief is – onthuld op de eerste dag van de International Defence Exhibition en Conference (IDEX 2021), die tot 25 februari aan de gang is in het Abu Dhabi National Exhibition Centre.

