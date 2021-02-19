Velodyne Lidar與ThorDrive簽署五年銷售協議

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布簽署了一份為期五年的銷售協議，將向自動駕駛技術公司ThorDrive提供Ultra Puck™感測器。ThorDrive將在辛辛那提/北肯塔基國際機場(CVG)實施一項開創性的自動駕駛汽車計畫，利用Velodyne的雷射雷達感測器為貨物和行李的地面拖運提供支援。

配備多台Velodyne Ultra Puck感測器的ThorDrive自動駕駛汽車可在CVG機場登機口複雜且注重安全的環境中工作，其概念驗證旨在提高機場的安全性和貨運效率，預計2021年底前將進行出售。2019年，北美第七大貨運機場CVG為910多萬旅客處理了超過120萬噸的貨物和行李。利用ThorDrive的解決方案，航空公司可以不分晝夜隨時在飛機和機場設施之間運輸行李和貨物。安全有效的物資運輸對於航空公司在保護和處理貨物的同時遵守緊湊的航班時刻表而言相當重要。

ThorDrive之所以選擇Ultra Puck用於貨運車，是因為該感測器獲得專利的3D環繞視圖技術可提供即時目標偵測，實現安全有效的導航和可靠的操作。無論白天還是夜晚，配備Velodyne雷射雷達解決方案的ThorDrive自動駕駛汽車都能使用現有的基礎建設，在雨、雪、冰凍等惡劣的天氣條件下工作。自2010年起，ThorDrive便在開發自動駕駛技術中採用了Velodyne雷射雷達感測器。ThorDrive計畫將其自動駕駛汽車解決方案進一步擴展到航空地面支援設備市場以及工業和製造應用領域。

辛辛那提/北肯塔基國際機場創新長Brian Cobb表示：「我們的創新合作夥伴關係著眼於長期使用壽命和規模。這項協議使ThorDrive能夠利用Velodyne的先進感測器技術擴大規模，這是一次代表性的事件！」

ThorDrive業務開發副總裁Edward Shelton表示：「Velodyne是我們值得信賴的長期合作夥伴，以合理的價格提供高品質和可靠的感測器。我們的軟體已根據其感測器的最新功能進行了調整，並推動我們為航空公司物流和自動駕駛技術的未來應用提供轉型解決方案的工作。透過與產業領導者Velodyne合作，我們將能夠實現貨物、設備和材料運輸的未來。」

Velodyne Lidar北美銷售副總裁Laura Wrisley表示：「我們很高興與ThorDrive合作，為北美乃至世界各地的機場提供開拓性的自動駕駛汽車貨運計畫，以提高安全性和效率。他們一直處於配送和物流創新的最尖端，我們很自豪能與他們一直保持合作。ThorDrive自動駕駛汽車證明Velodyne的雷射雷達感測器能夠提供在複雜環境中獲得能見度所需的量程和視野，以偵測和避開安全物流運輸的障礙物。」

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛車輛、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和安全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

關於ThorDrive

ThorDrive是為航空、工業和一級汽車市場開發全套自動駕駛技術的公司。ThorDrive總部位於俄亥俄州辛辛那提，並且在韓國推展業務，自2016年起，一直致力於開發自動駕駛解決方案，用於安全高效率地運輸材料、貨物、行李和人員。透過與工業、製造業和客戶的合作，ThorDrive專注於在各行各業推廣其自動駕駛解決方案，幫助客戶開發並採用可增強安全性的技術，同時保持競爭優勢。如需瞭解更多資訊，請造訪www.thordrive.ai。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作、競爭等的陳述。本新聞稿中使用的 「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「能夠」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙的變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商品化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；COVID-19疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；與Velodyne對其產品市場規模的估計有關的不確定性；與針對行人安全、交通阻塞和智慧城市應用的雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；Velodyne識別和整合收購的能力；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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