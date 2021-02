Visit Argentina: Sulle orme del Prete Brochero, il primo santo argentino della provincia di Cordoba

CÓRDOBA, Argentina--(BUSINESS WIRE)--L’offerta turistica religiosa argentina trova nella città di Cordoba un grande patrimonio storico in grado di soddisfare la passione, fede e devozione dei visitatori.

La località di Villa Cura Brochero, ad ovest della provincia argentina di Cordoba, ospita dall’inizio dell’anno il Parco Tematico Brochero Santo , un percorso turistico religioso ispirato alla vita, opere e miracoli del primo santo argentino, José Gabriel del Rosario Brochero.

Situato nella Valle di Traslasierra, il recinto si estende per due ettari di terreno e ha la forma di una decina del rosario, le cui stazioni rappresentano i passaggi storici della vita del Santo, meglio conosciuto come “prete gaucho”, beatificato da Papa Giovanni Paolo II. “Entrega a los más pobres” (“Al servizio dei più poveri”), “Ejercicio espiritual en la cárcel” (“Esercizio spirituale in carcere”), “Mate junto a los enfermos” (“Un mate con i malati”) o “Encuentro con Santo Guayama” (“Incontro con Santo Guayama”), sono alcune delle aree che, adornate da più di 70 figure a grandezza naturale, e con elementi architettonici e decorativi molto realistici, regalano al visitatore un viaggio nel tempo ed un’esperienza culturale e religiosa unica.

A Villa Cura Brochero è possibile visitare anche la Casa de Ejercicios , il Museo Brocheriano , l'acquedotto Los Chiflones , il monumento Cristo Blanco e la casa dove morì. I fedeli di tutto il mondo seguono le orme del sacerdote anche a Villa Santa Rosa de Río Primero, suo luogo di nascita, o nella città di Cordoba, dove venne ordinato sacerdote.

Cordoba è una delle città argentine di maggiore tradizione religiosa e costituisce pertanto una destinazione eccellente per chi desidera vivere esperienze spirituali e culturali.

Culla dell’eredità gesuita, la provincia offre diverse alternative per vivere un viaggio all’insegna della passione, fede e devozione attraverso la visita al Blocco gesuita e Estancias gesuite , dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 2000, dove è possibile visitare gli imponenti edifici in cui si sviluppò la vita di quest’ordine religioso.

A Cordoba è possibile visitare anche il primo circuito urbano interreligioso, che comprende delle visite ai principali templi della città, cristiani, musulmani ed ebrei. Il percorso viene realizzato a piedi ed in ogni luogo un’autorità religiosa spiega i dettagli della propria religione, i riti e il tempio.

Scarica le immagini qui: https://cutt.ly/Nj4mkKT

http://visitargentina.site/en/