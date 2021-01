Boyd Corporation espande la sua impronta globale aprendo uno stabilimento all’avanguardia in Messico

Boyd Corporation expands high volume automated manufacturing capacity in North America with new facility in Juarez, Mexico (Photo: Business Wire)

PLEASANTON, California--(BUSINESS WIRE)--Boyd Corporation, fornitore globale leader di soluzioni per la gestione termica integrata e per materiali ingegnerizzati, ha annunciato un’ampliamento della propria presenza nel Nord America, con una struttura di nuova costruzione a Juarez, Messico. Il nuovo stabilimento di produzione della società consentirà la gestione termica integrata e la produzione di materiali ingegnerizzati altamente diversificati con la più recente tecnologia di automazione e alimentate da energia rinnovabile per assecondare la crescente domanda di clienti e del mercato. Lo stabilimento messicano espande la capacità di Boyd Corporation; un nome con una tradizione quasi centennale rinomato per la sollecitudine nel soddisfare le esigenze dei clienti e per la promozione dell’evoluzione tecnologica.

Il nuovo mega-stabilimento di Boyd è provvisto di processi di manifattura e assemblaggio automatici per la produzione a basso e ad alto volume di sistemi termici complessi e di materiali ingegnerizzati multistrato, così come di team di ingegneri addetti a design, collaudo, elaborazione e prototipazione a supporto del ciclo di vita completo del prodotto. Lo stabilimento all’avanguardia da 40.000 mq sarà certificato con i sistemi di gestione qualità ISO 9001, ISO 13485 e IATF 16949. L’espansione fornisce la necessaria capacità per la distribuzione dei sistemi di raffreddamento a liquido altamente complessi, delle piastre di raffreddamento a liquido leader del mercato e delle funzionalità avanzate di fustellatura rotativa con controllo di tolleranza leader del settore di Boyd per soddisfare la crescente domanda nel Nord America.

“ Boyd valuta di continuo la sua struttura operativa per allinearla alle esigenze strategiche dei clienti e del mercato. Stiamo ampliando la nostra impronta per aumentare la nostra capacità e il nostro volume produttivo a sostegno dell’innovazione proveniente dal nostro iter tecnologico, dalla nostra localizzazione del cliente e dall’accelerazione della domanda di mercato”, ha detto Doug Britt, CEO di Boyd. “ Prevediamo che la nostra pipeline di sviluppo ingegneristico di nuovi design, prodotti e tecnologia a sostegno dell’evoluzione strategica di mercato sarà elevata come mai prima d’ora. Riteniamo che nessuna società al mondo sia più preparata di Boyd per la distribuzione di tecnologie termiche ad alto volume e soluzioni per materiali ingegnerizzati per le nuove sfide in ambito prestazionale nei mercati in rapida evoluzione rapida come quelli della mobilità virtuale (eMobility), medico ed elettronico.”

Man mano che elettronica, impianti batteria, centri dati e altre tecnologie avanzate diventano più potenti e richiedono una potenza di elaborazione sempre più rapida ed efficente, i sistemi di raffreddamento a liquido diventano una soluzione necessaria nella gestione dell’elevato carico di calore generato. La tecnologia, le capacità, l’esperienza settoriale e la capacità aggiuntiva di Boyd Mexico aiuteranno Aavid, la divisione termica di Boyd Corporation, a continuare a superare tali requisiti di prestazioni ai volumi richiesti dal mercato.

Boyd Mexico disporrà anche delle tecnologie di conversione rotative e piane multi-stazione e ad alta velocità più avanzate nel Nord America per la produzione di massa e la prototipizzazione rapida. Il team di Boyd Mexico è dotata di tutto il necessario a sostegno della produzione di componenti convertiti altamente complessi con un controllo della tolleranza ineguagliato nel settore, lo sviluppo accelerato di nuovi prodotti e cicli di progettazione con tempi di commercializzazione ridotti. Lo stabilimento dispone inoltre di camere incontaminate e di un laboratorio di controllo della qualità attrezzato per misurazioni e collaudi, la manipolazione di materiali sensibili e la manifattura di prodotti rispondenti a rigorosi requisiti di assenza di contaminazione, normalmente richiesti nei mercati medico, dei display avanzati, dell’ottica e degli smartphone.

“ Boyd si è votata all’uso di fonti d’energia pulita e rinnovabile attraverso i suoi programmi ambientali globali e di sostenibilità”, ha affermato Britt. “ Investiamo nell’allargamento e nel miglioramento dei processi produttivi e al contempo incorporiamo iniziative nell’energia sostenibile che riducono al minimo la nostra impronta di carbonio.” La sede di Boyd Mexico sarà alimentata ad energia solare e disporrà di avanzati processi produttivi ecocompatibili e altamente efficienti con ridotte emissioni di carbonio e minore consumo di combustibili fossili.

