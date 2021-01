Boyd Corporation acquisisce ThermaMasters espandendo il proprio portafoglio di soluzioni per il raffreddamento a liquido

PLEASANTON, California--(BUSINESS WIRE)--Boyd Corporation, prestigioso fornitore di portata globale di soluzioni integrate per la gestione termica e materiali ingegnerizzati, ha annunciato l’acquisizione di ThermaMasters, società operante nel settore della gestione termica specializzata in componenti per sistemi di raffreddamento a liquido e brasatura in vuoto per i mercati dell’energia elettrica industriale nel Nord America e in Europa. L’acquisizione è perfettamente in linea con l’impegno di Boyd volto a sostenere la crescente richiesta di componenti e sistemi raffreddati a liquido nel mercato in rapida espansione dell’energia elettrica industriale. L’impresa acquisita adotterà il marchio di prodotti termici specialistici di Boyd, Aavid, un nome con una tradizione quasi centennale rinomato per sollecitudine nel soddisfare le esigenze dei clienti e per la promozione dell’evoluzione tecnologica.

I mercati esigono prestazioni sempre più elevate in termini energetici e dei dispositivi elettronici, che si traduce in velocità più elevate, maggiore densità energetica e crescente accumulo di energia. Questa evoluzione richiede il passaggio al raffreddamento a liquido per ovviare ai limiti prestazionali imposti dal tradizionale raffreddamento ad aria. L’avanzata tecnologia di brasatura in vuoto di ThermaMasters e la sua capacità di produzione di piastre di raffreddamento a liquido faranno sì che Boyd Corporation possa continuare a superare le aspettative in termini di requisiti prestazionali associati ai crescenti carichi termici dei dispositivi dalle prestazioni sempre più elevate, facendo fronte ai volumi di domanda crescenti del mercato.

“Boyd investe in collaborazioni durature con i clienti e nelle capacità produttive necessarie per meglio soddisfare le loro esigenze. I nostri clienti operanti nel settore dell’energia elettrica industriale riscontrano difficoltà di natura prestazionale laddove le tradizionali tecnologie di raffreddamento ad aria non sono più sufficienti e, sempre più, stanno adottando sistemi di raffreddamento a liquido a garanzia di prestazioni termiche avanzate” ha affermato Doug Britt, amministratore delegato di Boyd. “L’aver acquisito ThermaMasters rappresenta per Boyd un altro passo verso la soddisfazione di questa crescente domanda e il successo dei nostri clienti facendo leva sulla nostra velocità, agilità, qualità ineccepibile e le nostre soluzioni innovative.”

Le capacità di ThermaMasters andranno a sostenere ulteriormente e ad allinearsi perfettamente alle robuste capacità globali di progettazione e produzione di Boyd nel settore dei sistemi raffreddati a liquido. L’impegno di Boyd verso lo sviluppo di soluzioni di raffreddamento innovative e delle best practice di lean manufacturing, le consente di sostenere in modo più efficace i piani di crescita dei suoi clienti e di accelerare i tempi di commercializzazione per le applicazioni ad alte prestazioni e ad elevato volume.

