Tommy Hilfiger wzywa przedsiębiorców społecznych do podjęcia wyzwania Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, marka należąca do PVH Corp. [NYSE: PVH], z przyjemnością ogłasza trzecią edycję wyzwania The Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, która potrwa od 6 stycznia do 8 marca 2021 r. Ten ogólnoświatowy program ma na celu wsparcie przedsiębiorczych firm na etapie start-up i scale-up w opracowaniu rozwiązań, które sprzyjają włączeniu społecznemu i pozytywnym zmianom w świecie mody. Od czasu jego powstania w 2018 r. w ramach wyzwania Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge 350 000 € powędrowało do przedsiębiorców, którzy bronią swoich przekonań i angażują się we wprowadzanie zmian w swoich społecznościach. Bazując na realizowanej przez markę Tommy Hilfiger wizji zrównoważonego rozwoju Waste Nothing and Welcome All (Niczego nie marnuj, otwórz się na różnorodność), trzecia edycja programu ma na celu wzmocnienie pozycji i wsparcie przedsiębiorców reprezentujących grupę BIPOC, którzy działają na rzecz rozwoju swoich społeczności, oraz wspieranie przyszłości mody z większą otwartością na różnorodność. Zachęcamy klientów do zaangażowania i pomoc w ocenie zgłoszeń.

„Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge w centrum zainteresowania stawia przedsiębiorców, którzy wkładają całe swoje serce w dokonywanie pozytywnych zmian społecznych w swojej branży – powiedział Tommy Hilfiger. - W tym roku chcielibyśmy zaprezentować jeszcze bardziej zróżnicowane perspektywy, koncepcje i społeczności dzięki wsparciu przedsiębiorców z grupy BIPOC. Wprowadzanie zmian w środowisku mody jest naszym obowiązkiem, dlatego możliwość kontynuacji naszego zaangażowania na rzecz włączenia społecznego i równego traktowania za pośrednictwem nadchodzącego Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge jest dla nas zaszczytem”.

Zainteresowane firmy mogą składać swoje propozycje projektów poświęconych modzie, które tworzą łańcuch wartości sprzyjający większemu włączeniu społecznemu. Spośród wnioskodawców zostanie wyłonionych sześciu finalistów, którzy wirtualnie opracują plany swoich projektów przy wsparciu zaangażowanych ekspertów z branży reprezentujących markę Tommy Hilfiger i ekspertów zewnętrznych. Po szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego trenera prezentacji podczas ogólnoświatowego finału Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, który odbędzie się na początku 2022 r., finaliści przedstawią swoje koncepcje prestiżowemu jury i publiczności.

W dążeniu do wcielania w życie idei włączenia społecznego Tommy Hilfiger zaprasza klientów do udziału w ocenie zgłoszeń, aby pomóc wyłonić tegorocznych finalistów. Członkowie jury wybrani spośród klientów będą mieli zadanie wyselekcjonować spośród 200 uczestników 50. Każdy z klientów-jurorów otrzyma do oceny co najmniej cztery zgłoszenia za pośrednictwem mikrostrony marki. Klienci chcący wejść w skład jury mogą składać aplikacje za pośrednictwem strony https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/ w terminie do 8 lutego.

Wartość wymienionych poniżej nagród została podwyższona w stosunku do poprzednich lat, zapewniając zwycięzcom środki i wiedzę niezbędną do rozwoju ich koncepcji biznesowych:

Suma 200 000 € zostanie podzielona między zwycięzców, a dodatkowo będą oni mogli otrzymać 15 000 € w ramach nagrody publiczności;

Roczny mentoring ogólnoświatowych ekspertów marki Tommy Hilfiger;

Miejsce w programie w zakresie przedsiębiorczości społecznej IDEAD (ISEP);

Roczny mentoring INSEAD.

„Chociaż w branży mody podjęto kroki w kierunku pozytywnych zmian na rzecz włączenia społecznego i różnorodności, nadal pozostaje wiele do zrobienia – powiedział Martijn Hagman, dyrektor generalny Tommy Hilfiger Global. - Dzięki Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge kontynuujemy nasze zobowiązanie związane z włączeniem różnych grup społecznych i różnorodnością oraz pomagamy wprowadzać zmiany, które są najbardziej oczekiwane i potrzebne”.

Misję Tommy Hilfiger wyraża hasło „Niczego nie marnuj, otwórz się na różnorodność”. Celem marki jest zajmowanie czołowej pozycji w dziedzinie zrównoważonego projektowania i stylu życia dzięki stosowaniu określonych metod kreowania produktów, zarządzania działalnością i utrzymywania kontaktu ze społecznościami i podmiotami zainteresowanymi. Więcej informacji o podejściu marki Tommy Hilfiger do zrównoważonego rozwoju, wspieranym przez strategię PVH Forward Fashion, można znaleźć na https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

Więcej informacji o Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge oraz o tym, jak wziąć udział w wyzwaniu, można znaleźć na: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Zapraszamy wszystkich znajomych marki i osoby ją śledzące do uczestnictwa w dyskusjach na profilach Tommy Hilfiger w mediach społecznościowych: #TommyHilfiger i @TommyHilfiger.

