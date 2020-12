REPLY: A Machine Learning Reply la vittoria della Airbus Quantum Computing Challenge

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Machine Learning Reply, società del gruppo Reply specializzata in soluzioni di Artificial Intelligence, ha vinto la Airbus Quantum Computing Challenge (AQCC), la competizione indetta da Airbus nel 2019 con l’obiettivo di risolvere alcune delle principali sfide dell’industria aerospaziale grazie alle potenzialità di calcolo offerte dal Quantum Computing.

Machine Learning Reply ha preso parte alla gara proponendo una soluzione per il quesito “Aircraft Loading Optimisation” ed è stata premiata per aver sviluppato un algoritmo, realizzato con il metodo Quantum Annealing, che permette a un vettore aereo di identificare la disposizione e la capacità ottimale dei carichi di un velivolo tenendo conto di diversi vincoli di fisica del volo, tra cui il peso massimo e il centro di gravità di un aeromobile.

Il riconoscimento segue la nomina tra i 5 team finalisti annunciati a ottobre dalla giuria della competizione, alla quale hanno manifestato interesse più di 800 partecipanti tra professionisti, esperti di Quantum Computing ed esponenti della comunità scientifica internazionale. Ai partecipanti è stato richiesto di proporre una soluzione per uno dei cinque quesiti di gara, appositamente strutturati per trovare una risposta ai problemi di fisica del volo attualmente più rilevanti per l’industria aerospaziale.

A partire da Gennaio 2021 Machine Learning Reply lavorerà con Airbus per testare la propria soluzione sul campo. Il progetto permetterà di valutare come la gestione di calcoli complessi possa avere un impatto concreto sulle compagnie aeree e consentire loro di beneficiare di capacità di carico massimizzate.

Filippo Rizzante, CTO Reply, ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi di aver preso parte alla competizione e fieri del successo ottenuto dai nostri esperti. In Reply guardiamo con grande attenzione al futuro del Quantum Computing e siamo costantemente impegnati con team di ricercatori multidisciplinari e internazionali nello studio di questa tecnologia e nella realizzazione di progetti reali orientati all’ottimizzazione dei processi nei settori dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni, della logistica e dei trasporti”.

Machine Learning Reply

Machine Learning Reply è la società del gruppo Reply specializzata in soluzioni di Machine Learning, Cognitive Computing e Artificial Intelligence basate sullo stack tecnologico Google. Machine Learning Reply, sulla base dei più recenti sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale, applica tecniche innovative di Deep Learning, Natural Language Processing, Image/Video Recognitizion a differenti scenari d’uso come ad esempio la Smart Automation, i motori predittivi, i sistemi di raccomandazione e gli agenti conversazionali. www.machine-learning-reply.it

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com