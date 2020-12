TOKYO & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) en het in de VS gevestigde Power Factors, LLC, kondigen een wereldwijde tussenpersoon overeenkomst aan waaronder Yokogawa het toonaangevende Drive-softwareplatform van Power Factors voor vermogensbeheer oplossingen op de markt zal brengen (APM) voor duurzame energiecentrales.

Power Factors 'cloud gebaseerde Drive-platform voor APM is ontworpen voor zonne-, wind- en energieopslagmiddelen en biedt de tools en inzichten die nodig zijn om de genivelleerde energiekosten (LCOE *) te optimaliseren en de complexe integratie van grote, diverse vloten van hernieuwbare energiebronnen aan te pakken. Het platform stelt eigenaren en operators in staat om hun grootste uitdagingen te overwinnen, van het omgaan met verouderende controletechnologie en ongelijksoortige systemen tot het beheer van datakwaliteit, activaprestaties en naleving van regelgeving.

