REPLY: Reply entra negli eSports

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply, in occasione della Milan Games Week, annuncia il proprio ingresso nel campo degli eSports in collaborazione con Totem Esports, un progetto nato nel 2019 che ha saputo farsi strada nei titoli più competitivi dei principali circuiti ESL, e che per la stagione 2021 prenderà il nome di Reply Totem Esports.

Il team Reply Totem eSports, grazie all’esperienza dei suoi giocatori nel panorama competitivo internazionale, competerà nella prossima stagione nei circuiti ESL EVC sui titoli mobile Clash Royale e Brawl Stars e su una serie di altri titoli, spaziando da quelli sportivi come FIFA fino a FPS e strategici di carte.

Per Reply il debutto negli eSports rientra nel più ampio percorso di iniziative organizzate per i giovani appassionati di tecnologia. Grazie a questa collaborazione, Reply, già attiva nel mondo del gaming con iniziative di Game Studio e in ambito B2B, entra in un mercato in continua crescita, che testimonia l’impatto della digitalizzazione in tutti i settori.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha dichiarato: “Il settore degli eSports mutua valori che si ritrovano nella nostra cultura. Con Reply Totem eSports intraprendiamo un percorso che siamo certi contribuirà a supportare la crescita del settore. Inoltre, siamo orgogliosi di poter sostenere dei giovani che hanno deciso di trasformare la loro passione per i videogiochi e la tecnologia in una professione e ci auguriamo che il loro talento e i loro successi siano d’ispirazione per tutti gli appassionati che condividono i loro stessi ideali”.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com