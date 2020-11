PureFacts Financial Solutions rileva Quartal Financial Solutions per diventare un leader mondiale wealthtech

PureFacts Financial Solutions rileva Quartal Financial Solutions (Graphic: Business Wire)

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--PureFacts Financial Solutions - una società leader nel segmento WealthTech della tecnofinanza che sviluppa soluzioni per analisi predittive basate sull’Intelligenza Artificiale (IA), reportistica e calcolo delle commissioni - ha rilevato Quartal Financial Solutions, leader europea nelle soluzioni dedicate al calcolo delle commissioni e la fatturazione nei settori finanziario e assicurativo.

L’acquisizione rafforza ulteriormente la capacità di PureFacts di offrire ai clienti soluzioni strategiche dedicate al calcolo delle commissioni, conformi alle normative e basate sull’IA. Inoltre, la società risultante dall’operazione amplierà la propria presenza sul mercato a livello internazionale creando interessanti opportunità per tutti i suoi stakeholder.

Queste due aziende di successo hanno entrambe competenze ineguagliate nel calcolo delle commissioni nel contesto della gestione patrimoniale e del risparmio. Insieme saranno in grado di offrire la più potente piattaforma dedicata alla fatturazione ed al calcolo delle commissioni nel mercato finanziario globale. La nuova società beneficerà di competenze distintive nel campo dell’aggregazione di dati, del machine learning e dei mercati finanziari.

Questa è la seconda acquisizione completata con successo da PureFacts quest’anno, a seguito dell’acquisizione della società di consulenza specializzata in CRM VennScience conclusa nel Maggio del 2020. L’operazione è stata guidata da Gerard Daniels, Direttore sviluppo aziendale di PureFacts e supportata da PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc. e Goodmans LLP. Il team continuerà ad identificare altre possibili acquisizioni strategiche che contribuiscano ad offrire un pacchetto di servizi completo e di qualità ai propri clienti ed accelerare la strategia di crescita del gruppo.

La sede centrale di PureFacts resterà a Toronto - Canada - mentre l’headquarter europeo sarà l’attuale ufficio di Quartal a Zurigo in Svizzera. L’Amministratore delegato di PureFacts Robert Madej sarà alla guida della nuova società, il Presidente Rajini McRae espanderà le proprie responsabilità alle operazioni internazionali. L’attuale Amministratore delegato di Quartal Thierry Zuppinger è stato nominato Direttore generale responsabile per l’Europa e l’Asia della società risultante dalla fusione.

Robert Madej CEO di PureFacts ha commentato: “Con ogni acquisizione o collaborazione che intraprendiamo ci assicuriamo che i nostri valori siano allineati e che gli interessi dei nostri clienti rimangano al centro dell’attenzione. In questo caso siamo stati ulteriormente incoraggiati dall’entusiasmo del team di Quartal e dalla volontà dei componenti chiave del management di Quartal di investire nel capitale di PureFacts”.

Thierry Zuppinger, Amministratore delegato di Quartal Financial Solutions ha dichiarato: “Siamo entusiasti dell’opportunità di unire le due società e non vediamo l’ora di lavorare con Rob e la sua squadra, poiché hanno dimostrato di essere il partner strategico perfetto per contribuire alla crescita del business di Quartal. Combinare le nostre forze ci permetterà di accelerare il nostro percorso verso l’obiettivo di diventare il leader globale nel campo della fatturazione e del calcolo delle commissioni, permettendoci di offrire un servizio ancora migliore ai nostri clienti”.

Quartal Financial Solutions AG è una società leader nella fornitura di software gestionale specializzato nel calcolo delle commissioni, nella fatturazione, nel calcolo e nella gestione del ciclo di costi e ricavi per il settore finanziario. L’azienda è stata fondata nel 1999 ed al momento conta più di 30 clienti ed oltre 50 installazioni del proprio software in più di 15 paesi nel mondo tra l’Europa, gli Stati Uniti, il Medio oriente, l’Africa e la regione Asia-Pacifica. I clienti beneficiano di una riduzione dei costi operativi, un aumento delle performance, un rapido ritorno sugli investimenti ed una riduzione della obsolescenza tecnologica attraverso l’utilizzo di soluzioni avanzate www.quartalfs.com.

PureFacts Financial Solutions, che compare nella classifica WealthTech100 Company e nella Top 12 Canadian Innovator, offre soluzioni dedicate alla gestione patrimoniale e per i servizi finanziari in Canada, negli Stati Uniti ed in Europa. La missione di PureFacts è di creare soluzioni intelligenti per la gestione patrimoniale che aiutino le persone a vivere la migliore vita possibile. La società offre ai propri clienti soluzioni WealthTech trasformative a prova di futuro che accelerano la crescita delle aziende grazie alle competenze distintive nei settori della gestione patrimoniale, l’aggregazione di dati, i calcoli complessi, l’Inteligenza Artificiale ed il machine learning.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua originale, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.